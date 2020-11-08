​​​​​​​28 منظمة حقوقية: منظمة 'ويلت هنكر هيلف' الألمانية تروّج للاستيطان في المناطق المحتلة

وتواصل دولة الاحتلال التركية مساعيها الرامية إلى تغيير ديمغرافية المناطق المحتلة وعفرين بالأخص حيث يعمل الاحتلال التركي وعبر مؤسساته الاستخباراتية (MIT) على تغيير أسماء المعالم والساحات والقرى في عفرين المحتلة إلى اللغة التركية وفرض اللغة التركية لغة رسمية في المناهج الدراسية في عفرين، وإجبار الأهالي على التعامل بالعملة التركية، وتغيير بطاقاتهم الشخصية إلى التركية.

الناطق الرسمي باسم منظمة حقوق الإنسان عفرين ـ سوريا إبراهيم شيخو، قال إن الدولة التركية قامت بالترويج لموضوع إسكان المستوطنين في منازل السكان الأصليين في عفرين المحتلة، وذلك تحت مسميات إنسانية "وفي هذا الإطار قامت منظمة ألمانية (ويلت هنكر هيلف) والتي تتخذ فرعاً لها في مدينة غازي عينتاب التركية، بطرح مناقصة للإكساء وترميم 400 منزل في مدينتي عفرين وإعزاز لإيواء المستوطنين واسر المرتزقة".

وأضاف شيخو: "إننا في 28 منظمة حقوقية ومدنية قمنا بتوقيع مذكرة احتجاج وإرسالها إلى إدارة المنظمة في ألمانيا باللغتين الألمانية والعربية وأعربنا عن احتجاجنا على ما تقوم به تلك المنظمة في منازل السكان الأصليين في عفرين وتوطين المستوطنين وعوائل المرتزقة فيها".

وتابع شيخو حديثه ،إن عمليات الإكساء والترميم التي ستعمل عليها المنظمة الألمانية تستهدف منازل أهالي عفرين المهجّرين قسراً إلى مقاطعة الشهباء والمنتشرين في خمسة مخيمات، والمنازل شبه المدمّرة.

وأوضح الناطق باسم منظمة حقوق الإنسان، إن مهجّري عفرين القاطنين في مقاطعة الشهباء ضمن المخيمات يعانون ظروفاً صعبة، وإنهم يحتاجون إلى مساعدات على جميع الأصعدة، وإن الأولوية لهم في تقديم المساعدات مع حلول فصل الشتاء.

وبيّن شيخو إن المشروع الذي تم تقديمه من قبل منظمة ويلت هنكر هيلف الألمانية سيكون له آثار سلبية على المنطقة في حال الاستمرار فيه، وإنها ستقوم بتثبيت وتكريس الاحتلال في المنطقة وتغيير ديمغرافيتها.

وحول مساعي ما يسمى بـ "الائتلاف الوطني السوري" لشرعنة الاحتلال وجرائمه، زار وفد برئاسة المرتزق (نصر الحريري) مدينة عفرين بحجة الوقوف على الانتهاكات التي تمارسها المرتزقة بحق المدنيين ومحاولة منه لتزوير الحقائق، وقال إبراهيم شيخو: "إن المرتزق المدعو نصر الحريري زار قرية باصوفان التابعة لناحية شيراوا في عفرين المحتلة، وهي قرية إيزيدية، وادّعى إن ما يتعرض له المجتمع الإيزيدي من قبل المرتزقة هي "جرائم فردية."

وكان مرتزقة فيلق الشام عمدوا إلى بناء جامع في قرية باصوفان الإيزيدية وإجبار سكانها على ممارسة الطقوس الإسلامية في القرية وإجبار الأهالي على تعلّم القرآن الكريم، لكن مرتزقة الائتلاف لم يتطرقوا إلى هذا الموضوع.

ويرى الناطق الرسمي باسم منظمة حقوق الإنسان عفرين ـ سوريا إبراهيم شيخو أن زيارة المرتزق نصر الحريري ووفد الائتلاف إلى مقاطعة عفرين المحتلة في هذه الفترة، هي لتجميل صورة الاحتلال التركي والائتلاف والفصائل المرتزقة.

(ف إ/ك)

ANHA