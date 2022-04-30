​​​​​​​28 حزب من مكونات شمال وشرق سوريا يطالبون بتجريم كل مَن يتعاون مع محتلي كردستان

وأصدرت الأحزاب الـ 28 بيانها المشترك، اليوم السبت، تعليقاً على هجمات الإبادة التي تشنها دولة الاحتلال التركي بمشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني، على مناطق الدفاع الشعبي في باشور (جنوب كردستان).

وجاء في نص البيان:

"يمر العالم ومن ضمنه كردستان بتحولات مصيرية، سترسم مستقبل النظام العالمي الجديد، لمائة سنة قادمة، لذلك نرى تكوين التحالفات والتفاهمات بين الدول والقوى المختلفة لأجل الخروج بأقل الخسائر من هذه التحولات، أو البقاء كما هي ومن ضمن هذه الدول التي تصر على البقاء في الماضي ومنع حدوث تغيير في النظام الدولي الحالي هو النظام التركي وذلك لإبقاء الشعب الكردي تحت احتلاله، فها هو يهاجم بين الفينة والأخرى وبكل ما يملك من قوة، قوات الدفاع الشعبي، الكريلا، في محاولة القضاء عليها والتخلص من تبعات حل القضية الكردية في شمال كردستان وتركيا، كما تحاول القضاء من خلال ذلك على كل مكتسبات الشعب الكردي وشعوب المنطقة، في محاولة لتكرار المجازر والإبادات التي قامت بها الدولة العثمانية بحق الشعب الكردي وشعوب المنطقة، في بدايات القرن العشرين، واستعادة إرث الدولة العثمانية البائدة كما تدعي.

كما تحاول وبكل قوة جر القوى الكردية إلى الاقتتال الداخلي، لكي تضمن ما تسعى إليه.

ولهذا يتطلب من القوى والحركات الكردية الشقيقة والصديقة، الاتفاق على مبادئ وقيم محددة لكي تستطيع الخروج من هذه المرحلة بما يضمن حقوق الشعب الكردي والشعوب الأخرى.

إننا في الأحزاب والقوى الموقعة على هذا البيان، نطالب بما يلي:

- عدم التعاون مع قوات العدوان التركي التي تغزو مناطق الدفاع المشروع في جبال كردستان، أو القيام بما يسهل عملياتها العدوانية.

- تشكيل منصة تنسيق مشتركة بين القوى والأحزاب الكردية للتحرك بشكل مشترك لصد العدوان التركي.

- العمل على تشكيل لجنة سياسية ودبلوماسية مشتركة، لفضح العدوان التركي أمام الرأي العام.

- تجريم وإدانة كل من يتعاون مع الأنظمة المحتلة لكردستان، ضد القوى والأحزاب الكردية، أو الاستقواء بها وبالأخص عسكرياً.

- حل جميع الخلافات والمشاكل البينية بين القوى والأحزاب الكردية بالحوار الداخلي.

إن تحقيق هذه البنود هي بمثابة أمانة نضالية، يقع على عاتق القوى والأحزاب الكردية الالتزام بها، لكي تستطيع ضمان حصول الشعب الكردي على حقوقه المشروعة".

* الأحزاب والقوى الموقعة على البيان:

حزب الاتحاد الديمقراطي، حزب الخضر الديمقراطي، حزب السلام الديمقراطي الكردستاني، الاتحاد الليبرالي الكردستاني، حزب الشيوعي الكردستاني، البارتي الديمقراطي الكردستاني – سوريا، الحزب الديمقراطي الكردي السوري، الحزب اليساري الكردي في سوريا، الحزب اليساري الديمقراطي الكردي في سوريا، حزب التجمع الوطني الكردستاني، حزب التغيير الديمقراطي الكردستاني، حركة التجديد الكردستاني، اتحاد الشغيلة الكردستاني، الهيئة الوطنية العربية، حزب الحداثة والديمقراطية لسوريا، الحزب الجمهوري الكردستاني، حزب الوفاق الديمقراطي، حركة الاصلاح- سوريا، الحزب الاشوري الديمقراطي، حزب التآخي الكوردستاني، حزب روچ الديمقراطي الكردي في سوريا، الاتحاد الوطني الحر- روجافا، حركة المجتمع الديمقراطي، مؤتمر ستار، حزب المحافظين الديمقراطي، حزب النضال الديمقراطي، تيار المستقبل الكردستاني، الحزب الديمقراطي الكوردستاني- غرب كوردستان.

(س ر)