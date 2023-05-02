​​​​​​​28 هجوماً لجيش الاحتلال التركي على مناطق الدفاع مديا

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي بياناً، بشأن هجمات جيش الاحتلال التركي، وجاء في نصه:

"في 29 نيسان، شن جيش الاحتلال التركي هجماته على قواتنا في متينا، ما أجبر قواتنا على الرد بالأسلحة الثقيلة للدفاع عن نفسها.

في 1 أيار، الساعة 08:20، هاجم جيش الاحتلال التركي قواتنا بالأسلحة الثقيلة في تلة جودي، وردت قواتنا أيضاً بالأسلحة الثقيلة للدفاع عن نفسها.

في 29 نيسان، و1 و2 أيار، قصفت الطائرات الحربية التابعة للاحتلال التركي ساحات المقاومة في تلة جارجلا، تلة آمدية، تلة شهيد بيردوغان وتلة جودي بالإضافة إلى ساحة وادي كافيا، 9 مرات.

في 29 و30 نيسان و1 أيار، تعرض محيط قرية ترفانش في متينا، وساحات المقاومة في تلة جودي، وتلة إف إم، وتلة آمدية وخنادق قواتنا في جمجو وسيدا للقصف بالمروحيات الهجومية مرتين، وبالمدافع والدبابات وقذائف الهاون والأسلحة الثقيلة 15 مرة.

كما حاول جيش الاحتلال تدمير خنادق المقاومة في سيدا بالجرافات.

(ل م)