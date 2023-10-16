​​​​​​​'يجب تصعيد النضال في وجه هجمات الاحتلال التركي'  

تحدثت إداريتا المؤتمر الإسلامي الديمقراطي، ريم إدريس وبتول حمزاوي، عن هجمات دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، واستهدافها للمناطق السكنية والبنى التحتية للمنطقة.

أوضحت ريم إدريس أن استهداف دولة الاحتلال التركي للمنطقة بما فيها البنى التحتية هي رسالة صارخة منه بأنه قادر على ارتكاب جرائم قتل وشن هجمات احتلالية دون محاسبة أو مراقبة أو حتى إدانة من المنظمات التي تدعي الإنسانية.

أكدت ريم إدريس أن هذه السياسة ليست بجديدة على "النظام الأردوغاني"، وقالت: "ما يرتكبه بحق شعبنا في شمال وشرق سوريا، جريمة لا يمكن السكوت عنها".

وعن دور النساء في مقاومة هجمات الاحتلال التركي، أوضحت ريم إدريس: "علينا تصعيد نضالنا، والخروج في مظاهرات ورفع صوت الحق، ومناهضة كافة الأعمال الإجرامية التي ترتكب بحق شعبنا الآمن".

من جهتها، أدانت بتول حمزاوي هجمات دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا. وطالبت منظمات المجتمع المدني بالوقوف في وجه الدولة التركية وهجماتها على المنطقة.

(ي م)

ANHA