​​​​​​​'ترامب ترك الديمقراطية الأمريكية في حالة من الفوضى.. يتعين على بايدن إعادة بنائها'

على مدى العقود الأربعة الماضية، تصارع رؤساء الولايات المتحدة مع مسألة "تعزيز الديمقراطية"، أين وكيف يتم تشجيع حرية التعبير والتجمع الحر والانتخابات الحرة في الدول الأخرى، بحسب مقال رأي لصحيفة الواشنطن بوست الأمريكية.

وسيكون الرئيس بايدن أول مسؤول تنفيذي منذ منتصف القرن العشرين يواجه تحديًا مختلفًا تمامًا وأخطر بكثير: "منع الديمقراطية من الاستسلام للاستبداد باعتباره الشكل المهيمن للحكم البشري".

ويرى المقال أنه عندما كان بايدن نائبًا للرئيس أوباما، كان الحكم على الديمقراطية، على الأقل في واشنطن، هو النظام الافتراضي الذي كان العالم يتطور نحوه ببطء ولكن بلا هوادة، ودمر انتصار الولايات المتحدة في الحرب الباردة البديل الشمولي للاتحاد السوفيتي، وتظاهرت معظم الدول النامية على الأقل بأنها تتطلع إلى مؤسسات ديمقراطية.

وبفضل الرئيس السابق دونالد ترامب جزئيًّا، يبدو المشهد الجيوسياسي عام 2021 مختلفًا تمامًا، الصين، التي كانت لا تزال تُعتبر خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين من المحتمل أن تتطور نحو الليبرالية مع ازدياد ثرائها، تخضع بدلًا من ذلك لديكتاتورٍ قوي وتقدم للعالم نموذجًا فعالًا لا يرحم من الاستبداد، موجهًا ومستدامًا بالذكاء الاصطناعي وغيره من التقنيات الجديدة، وتؤدي روسيا في عهد فلاديمير بوتين دورها من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والقرصنة الإلكترونية، من بين أدوات أخرى، لمهاجمة الحكومات الديمقراطية وتخريبها.

وفي الوقت نفسه، يتم تقويض الديمقراطية الليبرالية من الداخل من قبل الحركات الشعبوية الأوتوقراطية، بما في ذلك تلك التي يقودها ترامب، بفضله، فإن الأغلبية في أحد الحزبين السياسيين الرئيسين في الولايات المتحدة مستعدة الآن لإلغاء نتائج الانتخابات، وتجاهل أحكام المحاكم ونشر الأكاذيب عن قصد للبقاء في السلطة.

بالنسبة لبايدن، لا يمكن أن يكون الدفاع عن الديمقراطية مجرد "سلة" واحدة في سياسة خارجية متنوعة، فالقضية الآن وجودية، إن واجبه المزدوج - والاختبار الرئيس لرئاسته - هو صياغة استراتيجية يمكنها هزيمة الترامبية في الداخل بينما تقدم للعالم نموذجًا سياسيًّا تنافسيًّا مضادًا لذلك الذي تدفع به الصين.

والخطوة الأولى هي فهم التحدي واحتضانه، والنبأ السار هو أن بايدن وفريقه القادم للأمن القومي فعلوا ذلك، في جلسات الاستماع الخاصة بالتثبيت، اتفق وزير الخارجية أنطوني بلينكين ومدير المخابرات الوطنية أفريل هينز مع الجمهوريين على أن التهديد من بكين، مما يعكس تغييرًا جذريًّا مناسبًا من إدارة أوباما، حيث خدم كلاهما.

قال بلينكين إن الصين تحت حكم شي جين بينغ "توضح أنها تسعى إلى أن تصبح، في الواقع، الدولة الرائدة في العالم، الدولة التي تضع القواعد والمعايير وتضع نموذجًا يأملون أن تتبعه الدول والشعوب الأخرى، وإن هذا النموذج يضر بمصالحنا الخاصة".

ومن جانبه، شدد بايدن على أهمية إصلاح المؤسسات الديمقراطية الأمريكية، والتي يجب ألا يتم تشديدها فقط ضد الهجمات المستقبلية من قبل الترامبية، ولكن أيضًا أن تصبح أكثر شمولًا وشفافية، يجب صد الحركات المتطرفة التي أدت إلى هجوم 6 كانون الثاني/ يناير على مبنى الكابيتول، ويجب إلغاء قانون عام 1887 الذي كان سيسمح بأغلبية حزبية في الكونغرس برفض أصوات الهيئة الانتخابية، يجب التغلب على موجة أولية من تشريعات الولايات من قبل الجمهوريين لتقييد التصويت في الانتخابات المستقبلية، وبدلًا من ذلك، يجب أن تكون تدابير توسيع التصويت وإصلاح إعادة تقسيم الدوائر وتوسيع نطاق تمويل الانتخابات العامة المدرجة في قانون من أجل الشعب، الذي أقره مجلس النواب عام 2019 تحت عنوان HR 1، على رأس أولويات بايدن التشريعية.

ويشير المقال إلى أن تنشيط النموذج الديمقراطي للولايات المتحدة هو شرط مسبق للسيطرة على الصين في المعركة العالمية للحكم، مثل الكثير من الحرب الباردة، من المحتمل أن تتحول إلى قتال بلد تلو الآخر بين الشرق والغرب.

لكن المعارك ستبدو مختلفة تمامًا عن حروب العصابات في الستينات والسبعينات والثمانينات، وبدلًا من ذلك، ستكون المعارك الحاسمة تقنية: هل ستتبنى الدول نموذج الصين لاستخدام التعرف على الوجه والبيانات الضخمة وغيرها من التقنيات الناشئة لمنح الحكومات سلطة شاملة على مواطنيها، أم أن الأدوات الجديدة ستسهل بدلًا من ذلك حرية التعبير والمجتمع المدني؟

وصف بلينكين منافسة بين "الديمقراطيات التقنية" و "الأنظمة الاستبدادية التقنية" التي، كما قال "سوف تقطع شوطًا طويلًا في تشكيل العقود المقبلة"، وقال إن الديمقراطيات يجب أن تجتمع معًا لضمان "أننا نحن من نصوغ المعايير والقواعد" لتقنيات القرن الحادي والعشرين بحيث "تكون قيمنا أكثر من قيمهم".

ومن المحتمل أن يكون وزير الخارجية الجديد محقًا في الإشارة إلى أن الولايات المتحدة والديمقراطيات الأخرى ليس من المؤكد أنها ستنتصر في هذا الصراع المصيري، وقال لأعضاء مجلس الشيوخ: "هناك الكثير والكثير من نقاط الضعف الواضحة جدًّا التي تحاول الصين إخفاءها عندما يتعلق الأمر بإبراز نموذجها، لكن في حالة عدم وجود بديل، قد يكون أداؤهم أفضل مما نعتقد".

(م ش)