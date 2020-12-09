​​​​​​​'لا يرضون أن يعيش الشعب في شنكال حياة حرّة وكريمة'

وتتواصل ردود الفعل المستنكرة من قبل أهالي شمال وشرق سوريا تجاه الاتفاقية المبرمة بين الحكومة الاتحادية العراقية والحزب الديمقراطي الكردستاني ضد شنكال، حيث أصدرت قوات حماية المجتمع في ناحية كركي لكي بمقاطعة قامشلو بيانًا إلى الرأي العام.

وقرئ البيان من قبل العضوة في قوات حماية المجتمع، براءة فارس، والتي استنكرت المؤامرة المحاكة من قبل الحكومة العراقية والحزب الديمقراطي الكردستاني ضد إرادة الشعب في شنكال.

وأشارت إلى أن " القوى الظلامية لا ترضى أن يعيش الشعب في شنكال حياة حرة وكريمة على أرضه وتريد دائمًا أن يعودوا إلى ما كانوا عليه قبل 2014".

واختتمت براءة فارس البيان بالقول: "نحن قوات حماية المجتمع في كركي لكي يجب علينا أن نكون سندًا لأهلنا في شنكال لمواجهة المؤامرة المحاكة ضدهم".

(ك-ع/ م ح)