​​​​​​​'حل الأزمات ليس بتقسيم الدول وإسقاط أنظمتها بل بتطبيق مشروع الأمة الديمقراطية'

وأكد عبد العزيز أن تقسيم البلدان وإسقاط الأنظمة ستعمق مشاكل المنطقة، وشدد على ضرورة إجراء تغييرات في المنطقة بالاستناد إلى مشروع الأمة الديمقراطية للقائد عبد الله أوجلان.

ويركز المشروع على الحياة التشاركية والمساواة بين الجنسين والحفاظ على البيئة وخصوصية المكونات الدينية والقومية في المنطقة.

وقال الشاعر وعضو اتحاد المثقفين في ديرك محمد عبد العزيز: "إن السياسيين والباحثين والمثقفين وصلوا إلى قناعة أن النزاعات التي تدار في الشرق الأوسط تحت مسميات ربيع الشعوب هي مخططات إمبريالية لجعل الشرق الأوسط على فوهة بركان".

وربط محمد عبد العزيز العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان بالسياسات التي تنتهجها الأطراف المتدخلة في سوريا، والتي تسعى إلى بسط نفوذها في المنطقة، وقال: "إن روسيا والنظام البعثي والاحتلال التركي قسموا وجزأوا سوريا إلى أجزاء بحسب مصالحهم، وهذا مخطط عام لتدمير الشرق الأوسط، والمؤامرة الدولية على قائد الإنسانية عبد الله أوجلان جزء أساسي منها".

عبد العزيز نوّه إلى أن القائد عبد الله أوجلان توقع تفجر الأوضاع في الشرق الأوسط، لذلك دعا قادة الدول العربية ودول الشرق الأوسط إلى تغيير سياساتهم والعمل على نشر الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وتوطيد أواصر المحبة بين مكونات المنطقة.

وأشار عبد العزيز إلى مشروع الأمة الديمقراطية الذي طرحه القائد عبد الله أوجلان، وأكد أنه يصون حقوق كافة المكونات.

ولفت عبد العزيز الانتباه إلى المؤامرة الدولية التي طالت القائد عبد الله أوجلان وقال: "إن المؤامرة الدولية التي شاركت فيها الدول الرأسمالية ودول أوروبية، كانت مخططًا منظمًا ومدروسًا ليس لاعتقال القائد جسديًّا، بل لاعتقال أفكاره وفلسفته ومعرفته وحكمته التي يتمتع بها".

وبيّن عبد العزيز أن القائد عبد الله أوجلان "المعتقل جسديًّا في سجن إمرالي منذ أكثر من عقدين، وتمارس بحقه عزلة لا أخلاقية، تشرف عليها دولة الاحتلال التركي، أيقظ شعوب المنطقة، وأظهر أيضًا حقيقة المؤامرة الدولية التي تحاك ضد الشرق الأوسط".

ونوّه عبد العزيز إلى أنّ: "الدول المشاركة في المؤامرة الدولية اعتقدت أن اعتقال القائد سينهي انتفاضات الشعوب وإنهاء المظاهرات والفعاليات والنشاطات للشعوب المنتفضة والتواقة للحرية التي تخرج ضد الأنظمة الرأسمالية وتطالب بحقوقها، إلا أن توقعاتها فشلت".

وأضاف: "مؤلفات وكتب القائد تُدرّس وتُقرأ على مستوى عام في الشرق الأوسط، ولا يمكن حل المشاكل وإعطاء الشعوب حقها إلا عبر فكر وفلسفة القائد".

وأكد عبد العزيز أن حل المشاكل والأزمات في المنطقة والشرق الأوسط ليس بتقسيم الدول وإسقاط أنظمتها، بل بتطبيق مشروع الأمة الديمقراطية.

(م ح)

ANHA