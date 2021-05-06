​​​​​​​'هدف الدولة التركية هو الوصول إلى الموصل'

أطلقت دولة الاحتلال التركية بتاريخ الـ 23 من شهر نيسان هجومًا واسعًا استهدف مناطق متينا وزاب وآفا شين في جنوب كردستان. فيما يتصدى مقاتلو قوات الدفاع الشعبي ووحدات حرية المرأة- ستار لهذه الهجمات في إطار حملة "حان وقت الحرية".

وتحدث عدد من المثقفين لوكالتنا حول الموضوع.

الرئيسة المشتركة لاتحاد المثقفين في إقليم الجزيرة، آناهيتا سينو، قالت إن دولة الاحتلال التركية لا تهاجم بمفردها مناطق الدفاع المشروع، وأضافت: "حلف الناتو وكذلك إسرائيل والدول الأوروبية هي التي تقف وراء هذا الهجوم".

آناهيتا نوّهت إلى أن الهجوم الذي يستهدف مناطق الدفاع المشروع يأتي في إطار تنفيذ مشاريع الدول الامبريالية في المنطقة، وقالت في هذا الصدد: "يسعون إلى إعادة ترتيب خريطة المنطقة، ولكن حزب العمال الكردستاني يشكل عقبة أمامهم لتنفيذ هذه المخططات. فحزب العمال الكردستاني يتصدى لهذه المشاريع".

وأضافت آناهيتا سينو أيضًا: "الهجوم ضد حزب العمال الكردستاني يخدم مصالح الدولة التركية، لأنها تعتبر الكرد أعداءها، وبشكل خاص حزب العمال الكردستاني".

آناهيتا أشارت أيضًا في سياق حديثها إلى أن الدولة التركية تسعى من خلال هذه الهجمات إلى إعادة إنعاش تنفيذ أطماع الامبراطورية العثمانية في احتلال الموصل، وقالت بهذا الصدد: "الدولة التركية تسعى إلى تمهيد الطريق أمامها لاحتلال كل من دهوك وزاخو والموصل وصولًا إلى شنكال، من أجل القضاء على المجتمع الكردي، ولكن حزب العمال الكردستاني يسد الطريق أمام تحقيق أهداف الدولة التركية".

وأضافت آناهيتا سينو أيضًا: "تسعى الدولة التركية إلى بناء "جنوب كردستان جديدة" من الناحية الاقتصادية والعسكرية، وتسعى إلى السيطرة عليه بشكل كامل، وبذلك تكون قد سيطرت على باقي أجزاء كردستان، وتداعيات هذه الحرب لن تنحصر في جنوب كردستان فقط، بل إنها مصيرية، وكما اندحرت الدولة التركية في غاري، فإنها سوف تلقى الهزيمة والاندحار في متينا وآفا شين وزاب أيضًا".

آناهيتا سينو نوّهت إلى أن هناك بعض الأحزاب الكردية التي تشرعن هذه الهجمات وتدعمها، وتابعت "أتمنى من حكومة إقليم جنوب كردستان التصدي لهذه الهجمات التي تسعى إلى إبادة الشعب الكردي".

عضو الهيئة الإدارية في اتحاد الكتاب الكرد- سوريا، زاهد خلف، استنكر بداية هجمات دولة الاحتلال التركية ضد مناطق الدفاع المشروع، وتابع حديثه بالقول: "هذا الهجوم هو انتهاك للحدود الدولية، يجب أن يعمل الشعب الكردي على تعزيز وحدته لمواجهة هذه الهجمات".

خلف نوّه إلى أن على القوى الدولية وضع حد لهذه الهجمات "لأن هذه الهجمات قد تكون سببًا في توسيع رقعة الحرب في الشرق الأوسط".

وأكد خلف أن هدف الدولة التركية هو القضاء على الشعب الكردي والقضاء على حركة حرية كردستان، وأضاف في هذا الصدد: "الدولة التركية تخشى من تحقيق وحدة الصف الكردي وأن يكون للكرد موقف موحد".

(ك)

ANHA