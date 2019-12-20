​​​​​​​'لنضمن مستقبل الشعب الكردي يجب أن نسعى لوحدة صفنا'

نظّم اتحاد المثقفين في مقاطعة الحسكة ندوة حوارية لمناقشة وحدة الصف الكردي، وذلك بحضور عدد من الأحزاب الكردية في سوريا وأعضاء المجلس التشريعي وأعضاء منظمات المجتمع المدني، ونخبة من الكتاب والمثقفين، ووجهاء العشائر الكردية، بالإضافة إلى عدة شخصيات ثقافية وسياسية مستقلة، وذلك في مطعم النخبة بمدينة الحسكة.

تمت إدارة الندوة من قبل رئيسة المشتركة لحركة المجتمع الديمقراطي زلال جكر، وعضو اللجنة المركزية لحزب اليساري الكردي في سوريا عزيز أحمو والسكرتير العام للبارتي الديمقراطي الكردستاني- سوريا عبدالكريم سكو.

وتمحورت الندوة حول ضرورة وحدة الصف الكردي، والأسباب التي أعاقت تشكيل وحدة الصف الكردي، رغم الدعوات المتكررة من المؤتمر الوطني الكردستاني وعدد من الأحزاب الكردية.

وأوضح مديرو الندوة أنه "سنكون وسط صرعات إذا لم نصل لنتيجة من أجل وحدة الصف الكردي، نحن كشعب كردي بحاجة ضرورية لهذه الوحدة، لأن الدول المحتلة لكوردستان تتعاون لإبادة هذه الشعب".

ونوّهوا أن "الشعب في شمال وشرق سوريا دفع ثمن حرية وحماية هذه الشعب آلاف الشهداء، ولكننا كأحزاب كردية وشعب كردي لم نصل لرأي واحد وحركة واحدة، بالرغم من أننا نمر بمرحلة سياسية جديدة، وعلينا كشعب كردي أخذ مكاننا في هذه المرحلة".

وأكدوا، بأن الشعب الكردي في أجزائه الأربعة مستمر بالحركة والنضال للحصول على حقوق الشعب الكردي، وقالوا "لنحمي حقوقنا ونحصل عليها يجب على كل فرد كردي التخلي عن مصلحته الشخصية، والبدء بمرحلة جديدة تخدم الشعب الكردي".

ولفت المشاركون، إلى عمل بعض القوى والشخصيات الكردية ضد مصالح الشعب الكردي مع الأعداء، وهي دولة الاحتلال التركية التي تقوم باحتلال وقتل الشعب الكردي، وبيّنوا ضرورة أخذ كافة الأحزاب الكردية التهديدات التركية بجدية والتوجه نحو وحدة الصف الكردي.

ومن ثم افتُتح باب الحوار من قبل إداريي الندوة أمام الحضور، حيث أكد الحضور على ضرورة وحدة الصف الكردي، وأن الشعب الكردي وحّد صفوفه، ولكن الأحزاب الكردية لم تصل إلى الآن لنتيجة موحدة، وقالوا "إن مستقبل الشعب الكردي مرتبط بوحدة الصف الكردي ولكي يضمنوا مستقبلهم يجب أن يسعوا إلى الوحدة".

(ن ع/هـ ن)

ANHA