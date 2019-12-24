​​​​​​​'الشهيد سيبان مثال للتضحية والروح الوطنية'

أصدرت القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية اليوم بياناً كتابياً، كشفت من خلاله عن سجل المقاتل سيبان عفرين الذي استشهد إثر نوبة قلبية.

وأشار البيان بأن الشهيد سبيان عفرين الذي ناضل وكافح بشكل كبير في كافة جبهات الثورة بكردستان منذ ريعان شبابه انضم للنضال التحرري للكرد، واستشهد في الـ 22 من شهر كانون الأول عام 2019، إثر نوبة قلبية.

ونوّه البيان بأن الشهيد سبيان ناضل في كافة المناطق، وكان مثلاً يُحتذى في التضحية والروح الوطنية، وكان معروفاً بحمايته للطبيعة، وكان فناناً وثورياً، وقد سعى إلى تطوير الأسلحة وتقنيات الحرب خلال سنوات نضاله، كما أنه حقق نجاحات عظيمة في عمله الثوري، وفنه.

وأوضح البيان بأن الشهيد سيبان ترك بصمته في كافة جبهات المقاومة برو ج آفا، وكان مثالاً للثوري الشجاع والفدائي.

وجاء في البيان أيضاً "نحن قادة قوات سوريا الديمقراطية نستذكر الشهيد سيبان عفرين، ونتقدم بالتعازي لعائلته ورفاقه، وعموم شعب كردستان، ونعاهد بتحقيق آمال رفيقنا سيبان".

وسجل الشهيد بحسب البيان هو:

الاسم والنسبة: محمد حمو

الاسم الحركي: سيبان عفرين

اسم الأم: جميلة

اسم الأب: فهيم

مكان وتاريخ الاستشهاد: ديرك –في الـ 22 من كانون الأول عام 2019

(د ج)

ANHA