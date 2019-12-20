​​​​​​​'إدلب تحوّلت إلى بؤرة للمهجرين وتركيا تستخدمهم كوسيلة لتحقيق أجنداتها'

عقد حزب سوريا المستقبل ندوة حوارية تحت عنوان "التهجير والتهجير القسري" في مكتبه بناحية الشدادي، بحضور العشرات من أعضاء الحزب وأهالي المدينة.

الندوة بدأت بالوقوف دقيقة صمت، تلاها قراءةٌ للواقع السياسي والعسكري الذي تمر به المنطقة، تناول فيها الإداري في حزب سوريا المستقبل بمقاطعة الجزيرة، أحمد الأسعد، سرداً للأحداث التي مرّت على الشعب السوري عموماً وشمال وشرق سوريا خصوصاً من مراحل التهجير القسري للسكان من مناطقهم، ومدنهم، وتداعيات الحرب التي كان تأثيرها الأكبر على الأطفال والنساء.

وبيّن الأسعد، أن المجموعات المرتزقة المتناحرة جعلت من إدلب بؤرةً للمهجرين من مناطق الجنوب والداخل السوري، وأصبحوا أدوات بيد تركيا وأجنداتها في المنطقة وتستخدمهم كوسيلة لتحقيق أهدافها في سوريا.

ولفت الأسعد، إن حالة التهجير القسري لا تزال قائمة، وسببها الاحتلال التركي، في ظل تغاضي الدول العالمية النظر عمّا تفعله تركيا.

ونوّه الأسعد، أن ما يفعله الاحتلال التركي ومرتزقته من مجازر وانتهاكات هدفه تهجير السكان الأصليين وتوطين غيرهم من مرتزقتهم وممن يستخدمهم كأدوات لمشاريعه، وإجراء عملية تغير ديمغرافي في المنطقة.

ومن جانبها أشارت الإدارية في حزب سوريا المستقبل هندرين سينو، في لقاء مع وكالتنا، "أن التهجير الذي مارسه مرتزقة داعش الإرهابي في مناطق شمال وشرق سوريا ما هو إلا سياسة ممنهجة لدعم تركيا وهذا ما ظهر عندما أخذت تحارب تركيا تحت مُسمى جديد وراية جديدة ولكن الهدف لا يزال نفسه".

وأكّدت هندرين سينو، أن سوريا تتمتع بفُسيفساء وخليط متجانس بين مكونات الشعب "وهذا ما سيعيد لسوريا وجهها الحقيقي وما سيساعد على عودة المهجرين لديارهم".

واختُتمت الندوة بعرض وثائقي يتحدث عن حياة السياسية هفرين خلف وعملها منذ تأسيس حزب سوريا المستقبل إلى لحظة استشهادها على يد مرتزقة تركيا.

(ب د/هـ ن آ)

ANHA