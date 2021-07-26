​​​​​​​'علينا أن نكون على استعداد دائماً للمقاومة في درب الشهداء وتصعيد نضال المرأة'

تحت شعار" بنضال المرأة الحرة هي حماية قيم الشهداء وضمان ثورة روج آفا" يستمر أعمال الكونفرانس الثاني لمجلس المرأة لعوائل الشهداء في روج آفا بكلمات الضيوف المشاركين في الكونفرانس المنعقد في صالة أرام تيكران للثقافة والفن في بلدة رميلان.

بعد الوقوف دقيقة الصمت، القت الرئيسة المشتركة لحركة المجتمع الديمقراطي زلال جكر كلمة قالت فيها إن انعقاد هذا الكونفرانس مهم لأن المرأة في روج آفا وشمال وشرق سوريا هي قيادية في كافة الأصعدة وتخدم المجتمع من أجل بناء مجتمع ديمقراطي.

وأشادت زلال جكر بدور أمهات وأبناء وزوجات الشهداء والواجب الذي يقع على عاتقهن في بناء المجتمع، وقالت "شهدائنا دون تردّد توجهوا إلى خنادق القتال وقاوموا ضد كافة الهجمات لذا يتوجب علينا مواصلة دربهم".

وأضافت: ثورتنا انطلقت بتضحيات أبنائها ومن مشروع القائد اوجلان وتستمر إلى يومنا هذا.

زلال جكر ختّمت حديثها بالقول: "علينا أن نكون على استعداد بشكل مستمر للمقاومة على خطى الشهداء في وجه اعدائنا الذي يحاولون في كل الأوقات تنفيذ مخططاتهم ضد مكتسباتنا ولنحمي ثورتنا ومجتمعنا بإرادة وعزيمة، كما يتوجب التواصل مع كافة النساء لنبني معاً مجتمع حر ديمقراطي".

نأمل الخروج بقرارات هامة

وباسم مؤتمر ستار تحدثت عضو المنسقية وليدا بوطي وقالت: "مثلما نأخذ معنوياتنا من عوائل شهداء نأمل أيضا أن يخرج الكونفرانس بقرارات وتعليمات من أجل تصعيد النضال والمقاومة ولاسيما نضال المرأة التي وصل صوتها لكل أرجاء العالم عبر ثورة روج آفا التي تعرف بـ "ثورة المرأة".

وعاهدت وليدة بوطي بتكثيف النضال والكفاح لحماية قيم الشهداء ضد وقالت: علينا تحقيق حلم شهدائنا وهدفهم في نصرة الثورة عبر تكاتف كافة المكونات مع بعضهم البعض، وكما علينا أن نمارس دورنا في المجتمع بشكل فعّال".

عقب انتهاء الكلمات، قرأت توجيهات القائد عبدالله أوجلان بصدّد الشهداء.

وتتواصل فعاليات الكونفرانس بعرض سنفزيون حول حياة ودور الشهداء في ثورة روج آفا.

(كروب/س و)

ANHA