​​​​​​​'الهجمات على الكريلا وهجمات الدفاع الوطني والعزلة على القائد تؤكد أن المؤامرة مستمرة '

وبتاريخ 24 من نيسان الجاري بدأ جيش الاحتلال التركي هجمات عنيفة على مناطق زاب وآفاشين ومتينا التابعة لمناطق الدفاع المشروع.

كوباني

وفي هذا الصدد أدلى مجلس المرأة في مؤسسة عوائل الشهداء بمقاطعة كوباني من أمام مقر مؤسسة عوائل الشهداء ببيان، قرى من قبل الرئيسة المشتركة لأكاديمية الشهيدة أمكهان التابعة لعوائل الشهداء في إقليم الفرات روناهي أحمد.

وندّد البيان الهجمات التركية على مناطق الدفاع المشروع، وقال: "هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيه دولة الاحتلال التركي باستهداف مناطق دفاع المشروع بسبب إفلاسه سياسيًا واقتصاديًا".

وتابع البيان: "نحن على ثقة تامة بأن الأسلحة التي تستخدمها تركيا في هذه الهجمات هي أسلحة الناتو"، مبيّنًا أنها "تستخدم أسلحة محرمة وكيماوية أمام أعين العالم، وهدف أردوغان هو إمحاء قوات الكريلا والشعب الكردي".

وأوضح البيان بأن تركيا وإلى جانب فرض العزلة على القائد عبدالله أوجلان تستهدف السياسيين الكرد أيضاً في باكور كردستان وتستهدف وجود الشعب الكردي أينما كان، وقال: "الهجمات على قوات الكريلا، العزلة على القائد، وهجمات الدفاع الوطني في قامشلو تؤكد بأنه مازالت المؤامرة مستمرة"، مؤكدًا على المقاومة حتى الرمق الأخير.

وناشد المجلس في ختام بيانه الشعب الكردي في كل مكان وخاصةً في باكور كردستان لرفع وتيرة النضال ليكونوا لائقين بمقاومة قوات الكريلا.

الشهباء

كما ألقي بيان مشترك من قبل اتحاد المرأة الشابة في الشهباء وفي حلب، حيث قرئ البيان أمام مركز الشبيبة في مخيم سردم التابع لناحية تل سوسن بمقاطعة الشهباء من قبل العضوة دنيا بكر، وفي حلب قرئ أمام مقر الشبيبة في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود من قبل الإدارية أمينة عبدو.

وجاء في البيان المشترك: "إن كافة الأزمات التي يتعرض لها الشرق الأوسط من قبل الدول الرأسمالية التي تتبعها الاحتلال التركي هي محاولة إحياء الدولة العثمانية من جديد، فالدولة التركية تعرف بتاريخها الإجرامي والاحتلالي".

البيان المشترك أشار إلى أن هجمات الدولة التركية التي تستهدف مناطق الدفاع المشروع هي محاولة لإخفاء انكساراتها في غاري، لأن مشروعها الاحتلالي لم ينجح، لذا أرادت إتمام هذا المشروع في مناطق أخرى لكنها لن تصل إلى أهدافها".

تل حميس

وفي سياق متصل، أدان مؤتمر ستار في ناحية تل حميس خلال بيان ألقي أمام مقره في الناحية، وقرئ من قبل العضوة ريم المشعل، هجمات الاحتلال التركي على زاب، أفاشين ومتينا، وأيضًا على ناحية تل تمر.

كما أدان صمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة عن هذه الجرائم، مضيفًا أن "الأحداث التي تمر بها منطقتنا ليست إلا مؤامرات دولية هدفها تقويض الأمن والاستقرار والقضاء على مكتسبات ثورة روج آفا التي أصبحت نموذجًا لتآخي الشعوب والمكونات". واختتم بالقول: "إننا هنا اليوم لنؤكد وقوفنا مع شعبنا ومقاتلينا في مناطق الدفاع المشروع حتى دحر المحتل التركي".

وانتهت البيانات بترديد الشعارات التي تحي مقاومة كريلا.

(كروب/س و)

ANHA