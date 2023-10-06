​​​​​​​'الفدائية آرين ميركان وجّهت بعمليتها رسالة بأننا لن نتخلى عن أرضنا'

في الذكرى السنوية التاسعة لاستشهاد المناضلة آرين ميركان التي نفذت عملية فدائية ضد مرتزقة داعش في 5 تشرين الأول 2014، وغيّرت بعمليتها الفدائية مسار المعركة في كوباني ضد داعش وبداية هزيمته، تحدثت الإدارية بدار المرأة في إقليم الفرات، سميرة محمد علي، في هذا الصدد لوكالتنا.

وقالت: "استشهاد آرين ميركان شكّل الخطوة الأساسية لانطلاقة المرأة نحو إثبات جدارتها في كافة مجالات الحياة، من منطلق الوعي والإدراك بعيداً عن العاطفة".

وذكرت مشاركة المرأة في الصفوف الأمامية للتصدي لهجمات دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها على شمال وشرق سوريا، وفي إدارة مؤسسات الإدارة الذاتية، وتنظيم نفسها في الساحة الاجتماعية، بالاستناد إلى فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان، وميراث الشهيدات والشهداء السائرين على درب الشهيدة آرين ميركان.

وتشهد ثورة روج آفا وشمال وشرق سوريا على مقاومة المرأة الكردية، فمن آرين ميركان وريفانا ودستينا وزوزان وشهداء مدرسة سرزوري وتلة دولي، إلى أفيستا خابور وبارين كوباني اللتين قاومتا الاحتلال التركي أثناء هجماته على عفرين مطلع عام 2018، إلى السياسية هفرين خلف، التي اغتالتها تركيا ومرتزقتها في 12 تشرين الأول عام 2019 أثناء الهجوم الاحتلالي التركي على سري كانيه وكري سبي، والقياديات جيان تولهلدان وسوسن بيرهات وشرفين سردار، وإلى بقية المقاتلات والقياديات في المجال العسكري والسياسي والاقتصادي والإداري والاجتماعي، اللواتي أصبحن مثالاً للنساء في الشرق الأوسط وتأكيداً قاطعاً أن ثورة روج آفا هي ثورة المرأة.

وأضافت سميرة علي، الإدارية في دار المرأة على ذلك بالقول: "ثورة روج آفا فرصة تاريخية كي تثبت المرأة جدارتها في مواجهة العقلية الذكورية المتربصة بها، وقد كانت درب خلاص لها للتحرر من هذه العقلية".

وأكدت أن المرأة التي حاربت داعش نظمت نفسها جيداً، إذ استوحت إرادتها من فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان الذي علّمها أن تحقيق الانتصار كفيل كي يعيد إليها هويتها، مبينة أن المناضلة آرين ميركان "تسلحت بفلسفة الحياة، فكان النصر من نصيبها ونالت الشهادة وهامتها عالية".

وأردفت سميرة علي بالقول: "يعود الفضل في تنظيمنا إلى الشهيدة آرين، ولكل شهيدة سارت على درب الحرية للوصول بنا نحن النساء إلى بر الأمان، وما قامت به الشهيدة آرين يفوق الخيال، وأصبحت نبراس الحرية، ووجهت بعمليتها رسالة لكل المتربصين والطامعين في احتلال أرضنا، أننا أصحاب هذه الأرض، ولن نتخلى عنها حتى لو دفعنا أرواحنا في سبيلها".

وبيّنت أن مناطق شمال وشرق سوريا أصبحت منطلقاً لولادة المرأة الباحثة عن الحياة، "وتغيير المعادلات الدولية ومخططاتهم التي أفشلتها المرأة بنضالها وشهادتها، والفضل يعود للقائد عبد الله أوجلان الذي وهب المرأة فلسفة الحياة وفكر الانطلاق نحو حريتها المنشودة، وغيّرت المعادلة الدولية التي كانت تراهن على أننا شعب مهزوم لا نعرف للخلاص درباً".

وأصبحت المناضلة الفدائية آرين ميركان، رمزاً للحرية والتضحية والفداء للنساء ولشعب شمال وشرق سوريا، فقد نُصب تمثال لها وسط مدينة المقاومة كوباني تقديراً لتضحيتها، كذلك تقام سنوياً العديد من الفعاليات باسمها في المنطقة.

(ي م)

ANHA