​​​​​​​'على كل فرد أن يكون جنديًّا داخل منزله ليدافع عن أرضه ووجوده'

وجاء حديث الأهالي في مقاطعة كوباني في الوقت الذي تقوم فيه دولة الاحتلال التركي بممارساتها الشنيعة، بكافة الوسائل لترهيب الأهالي في روج آفا، ليتخلوا عن أرضهم ويهاجروا منها، أملًا منها في احتلال هذه البقعة الصامدة في وجهها، والقيام بتغيير ديمغرافية المنطقة.

أمام هذه الهجمات، شدد الأهالي على ضرورة الاعتماد على النفس في مواجهة مخططات تركيا الاستعمارية.

وقال محمود الشيخ من قرية زور مغار الحدودية مع دولة الاحتلال التركي: "يقع على عاتق كل فردٍ في روج آفا أن يكون حذرًا من المخططات التركية، والتمسك بأرضه لأن الموت واحد، والعدو واحد، وعلينا الصمود، فإما الموت بكرامة، أو العيش بكرامة، وحان الوقت ليقول شعبنا كلمته الموحدة لدولة الاحتلال التركي".

وأضاف الشيخ "لم تترك لنا دولة الاحتلال سبيلًا للعيش، لذا يجب علينا أن نكون جدارًا في وجه تهديداتها اليومية"، وتابع "أناشد أبناء روج آفا أن يكونوا سندًا لبعضهم البعض ".

أما المواطن أحمد شيخو من قرية جارقلي الحدودية مع دولة الاحتلال التركي قال: "إن الحفاظ على وجود أي شعب من الفناء تكمن في قوته، ولهذا يترتب علينا نحن أهالي روج آفا، أن نوحد جهودنا، ونُظهر لدولة الاحتلال قوتنا لتعود أدراجها مهزومة".

وأشار شيخو إلى أن "العدو الذي نواجهه لا يرحم، وخاصةً بعد هزيمة مرتزقته الذين فشلوا في العبث بأمن مناطقنا، وحاولوا نشر الفوضى، لكنهم اصطدموا بإرادة أهلنا ومقاتلينا الأشاوس وانهزموا".

ودعا شيخو الأهالي في روج آفا إلى المحافظة على هذه الإرادة، ويبقوا كما هم صناديد في وجه كل من يحاول أن يفنيهم عن الوجود، وبالتحديد دولة الاحتلال التركي".

وشددت فاطمة أوسو من قرية خورخوري غرب مدينة كوباني على ضرورة توحيد موقف الكرد "حان الوقت لتتحد الأحزاب الكردية، ويتحد صوت الشعب الكردي في روج آفا، ويكفينا تشتتًا"، ودعت إلى استخلاص العِبَر من الجرائم التي تحصل في المناطق التي تحتلها تركيا " علينا الاستفادة من التجارب التي تحصل في المدن المحتلة من قبل دولة الاحتلال التركي، وما يحصل هناك من جرائم بحق المدنيين، ونهبٍ وسلبٍ لبيوت المدنيين".

وأكدت فاطمة ضرورة الاعتماد على النفس في مجابهة دولة الاحتلال التركي "على كل فردٍ في روج آفا تحمّل المسؤولية، ليدافع عن نفسه، في وجه حملة الإبادة التي أعلنتها دولة الاحتلال منذ أكثر من 100 عام"، ولفتت إلى استمرار المخططات التركية ضد شعب المنطقة "هناك الكثير من المخططات التي يتم التخطيط لها في سبيل القضاء على هذا الشعب، لذلك على كل فرد أن يكون جنديًّا داخل منزله ليدافع عن أرضه ووجوده وكرامته".

(م)

ANHA