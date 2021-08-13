وأوضح 27 عضواً من الكونغرس الأميركي أن "الطائرات بدون طيار التي تنتجها تركيا باستخدام تكنولوجيا الطائرات التي تصدرها واشنطن، تهدد مصالح وحلفاء وشركاء الولايات المتحدة، وتسبب عدم الاستقرار في العديد من الدول".

وتحدثوا عن "إرسال تركيا طائرات بدون طيار إلى أذربيجان خلال الصراع مع أرمينيا في كاراباخ في أيلول/ سبتمبر الماضي" مبينين أن تلك الطائرات "لعبت دوراً في الحرب في ليبيا".

وتابعوا أن "نقل التكنولوجيا الأميركية إلى تركيا ينافي عقوبات قانون مكافحة الإرهاب"، مطالبين بوقف تصديرها فوراً إلى تركيا.

وفي الرسالة الموجهة إلى بلينكن، تمت الإشارة إلى عزم تركيا شراء دفعة ثانية من صواريخ S-400 الروسية، وتم اتهام أنقرة بمواصلة اتخاذ خطوات ضد أعضاء حلف الناتو.

يذكر أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، وقّع قرار فرض عقوبات على تركيا بسبب شرائها نظام الدفاع الجوي S-400 من روسيا.

هذا وحمل خطاب أعضاء الكونغرس تواقيع سياسيين عن الحزبين الديمقراطي والجمهوري في المجلس.

(د ع)