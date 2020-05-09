​​​​​​​268 قتيلاً من مرتزقة تركيا السوريين في ليبيا

في ظل استمرار تركيا بنقل المرتزقة إلى ليبيا، وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان مزيداً من الخسائر البشرية في صفوف المرتزقة السوريين خلال العمليات العسكرية في ليبيا، حيث وصلت 7 جثث على الأقل إلى المناطق التي تحتلها تركيا ومرتزقتها في ريف حلب الشمالي.

وبذلك، بلغت حصيلة القتلى في صفوف المرتزقة المدعومة من تركيا نتيجة العمليات العسكرية في ليبيا 268 مرتزقاً، وهم من مرتزقة "لواء المعتصم ،فرقة السلطان مراد، لواء صقور الشمال، الحمزات وسليمان شاه".

ووفقاً لمصادر المرصد فإن المرتزقة قُتلوا خلال الاشتباكات على محاور حي صلاح الدين جنوب طرابلس، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس ومحور مشروع الهضبة، بالإضافة إلى معارك مصراتة ومناطق أخرى في ليبيا.

هذا وبلغ عدد المرتزقة الذين وصلوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، نحو 8000 مرتزقاً، فيما وصل عدد المرتزقة الذين دخلوا الأراضي التركية لتلقي التدريب إلى 3100 مرتزقاً، بحسب إحصائيات المرصد السوري لحقوق الإنسان.

(ش ع)