​​​​​​​2600 حالة وفاة خلال 24 ساعة في أمريكا وكورونا يطوق الصحراء الكبرى ويهدد بمجاعة

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية يوم أمس الاربعاء أعلى حصيلة وفيات بفيروس كورونا، بلغت 2600 وفاة خلال 24 ساعة، في أعلى حصيلة يومية على الإطلاق يسجّلها بلد في العالم، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت البيانات التي نشرتها جامعة جونز هوبكنز التي تُعدّ مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن الفيروس المستجدّ، في الساعة 20,30 بالتوقيت المحلّي، أنّ وباء كوفيد-19 حصد خلال 24 ساعة أرواح 2569 شخصاً في الولايات المتّحدة، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد إلى 28.326 وفاة.

هذا وتحتل أيضاَ الولايات المتحدة المرتبة الأولى عالمياً في عدد المصابين الذين تخطى عددهم 637 ألف مصاب، علماً أن حوالي 3.2 مليون شخص تقريباً في هذا البلد خضعوا حتى اليوم لفحص مخبري للتثبت مما إذا كانوا مصابين بالفيروس أم لا.

ومع أن نيويورك لا تزال أكبر بؤرة للوباء في الولايات المتحدة إلا أن تفشي الوباء فيها آخذ في التباطؤ وأعداد المصابين الذين تستدعي حالاتهم نقلهم إلى مستشفيات الولاية لا تنفك تتراجع.

أما في الصين، حيث ظهر الوباء لأول مرة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، فأعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية الخميس أن السلطات سجلت 46 حالة إصابة جديدة مؤكدة، وهو نفس عدد الإصابات في اليوم السابق.

فيما زاد عدد الحالات الجديدة التي لم تظهر عليها الأعراض المرضية إلى 64 مقارنة مع 57 في اليوم السابق.

يشار إلى أن الصين لا تضم المرضى الذين لا تظهر عليهم أعراض، مثل السعال أو الحمى إلى حالات الإصابة المؤكدة، على الرغم من خطورتهم في نقل العدوى.

وعلى صعيد آخر وجّه سكان الصحراء الكبرى "الطوارق" نداء عاجلاً إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، للتدخل لدى دول الجوار لفتح الحدود المغلقة إثر الإجراءات المتخذة على خلفية وباء كورونا "كوفيد 19"، مما أدى إلى قطع شرايين الغذاء في المنطقة.

وطالب نداء صادر عن جمعيات المجتمع المدني في المنطقة الدول المطلة عل منطقة الساحل بفك ما وُصف بـ"الحصار"، والإسراع في تسهيل إجراءات تنقل البضائع، لا سيما المواد الأساسية.

وأضاف البيان: "الأوضاع المعيشية لسكان هذه المناطق ينذر بوضع مأساوي مع ارتفاع الأسعار نتيجة صعوبة الإجراءات للتجار في تلك الدول"، مشيراً إلى "حصار متعمد لهذه الشعوب التي لا حول لها ولا قوة".

وفي نفس السياق، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، إن حكومته تحاول تحديد ما إذا كان فيروس كورونا قد خرج من معمل في مدينة ووهان الصينية، بينما قال وزير الخارجية مايك بومبيو إنه ينبغي لبكين الإفصاح عما تعلمه.

فيما زعمت محطة "فوكس نيوز" التلفزيونية، أن الفيروس نشأ في معمل في ووهان، ليس كسلاح بيولوجي وإنما كجزء من سعي الصين لإظهار أن جهودها لرصد ومكافحة الفيروسات تكافئ أو تفوق قدرات الولايات المتحدة.

(آ س)