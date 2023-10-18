​​​​​​​26 ألف عائلة في غانا بلا مأوى بسبب الفيضانات

أكدت القوات البحرية في غانا أنها قامت بإنقاذ ثمانية آلاف شخص جراء الفيضانات التي ضربت البلاد كما أنها تسببت أيضاً بإغلاق المدارس نتيجة فيضان سدي الطاقة الكهرومائية.

وأفادت الهيئة الوطنية لتدبير الكوارث في غانا اليوم، بأن نحو 26 ألف شخص أجبروا على ترك منازلهم بعد طلب من السلطات جراء الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة المستمرة منذ عدة أيام شرقي غانا.

وقالت السلطات إن الفيضانات جاءت على حقول المزارعين، وتسبّبت بفيضان سدي توليد الطاقة الكهرمائية أكوسومبو وكبونغ، لتضطر السلطات بذلك على إغلاق المدارس.

وأكد نائب مدير الهيئة الوطنية لتدبير الكوارث، أنه تم إجلاء أغلب الأشخاص المتضررين من الفيضانات إلى مكان آمن والذين بلغ عددهم نحو 26 ألف شخص معظمهم من الأطفال والنساء، ولا يزال الكثير منهم بحاجة إلى المياه والمواد الغذائية والأدوية.

ولفت إلى أن هذه أسوأ فيضانات تسجل بالمنطقة منذ عام 2010، مضيفاً أنه لم يتم حتى الآن الإبلاغ عن سقوط قتلى.

وأعلنت قوات البحرية عن أنفاذها أكثر من ثمانية آلاف شخص بعد أن حاصرتهم المياه في المنطقة الواقعة حول بحيرة ونهر فولتا شرقي البلاد، في حين تواصل فرق الأنفاذ عملها في البحث عن المفقودين.

وحذرت مصلحة الأرصاد الجوية أن البلاد قد تشهد أمطاراً غزيرة وفيضانات العام الجاري، وتسجل غانا عادة ظواهر جوية مباغتة بشكل متكرر.

(س ع)