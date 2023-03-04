تزداد حوادث تسميم الطالبات في إيران يوماً بعد يوم، فمؤخراً وفي الـ 2 من آذار الجاري تحديداً، تعرّضت مجموعةٌ من الطالبات في مدرسة 26 الثانويّة للفتيات للتسميم؛ وتمّ الإعلان حتّى الآن عن تسمّم 900 طالبة.

وأعلنت منظمة حقوق الإنسان في إيران عن أنّ هذا الهجوم مماثل للهجمات الكيماويّة والإرهابيّة.

وفي هذا الصدد؛ أصدر مجلس تدريب وأكاديميات المرأة في شمال وشرق سوريا، بياناً كتابيّاً أدان فيه هذه الممارسات.

إذ سلّط البيان الضوء على الانتفاضة الشعبيّة التي تشهدها إيران وروجهلات كردستان تحت شعار " Jin, Jiyan, Azadî" والقمع الذي يتعرّض له الشعب عامةً والمرأة خاصةً وانتهاكات الأخلاق التي تقوم بها قوات الدولة الإيرانيّة.

كما أشار البيان إلى أنّ النساء المثقّفات، وطالبات المدارس والجامعات هنّ أكثر من يتعرّضن للتعذيب وتابع بالقول: "ندين بشدة واقعة تسميم المئات من طالبات المدارس والجامعة في طهران وأردبيل على يد النظام الإيراني. لقد أحدثت هذه الواقعة ضجّةً لدى الرأي العام، لكنّ وللأسف لم تقم أي منظّمة دوليّة أو أي منظّمة من منظمات حقوق الإنسان حتّى الآن بتدخّل جدّي، ونتيجةً لذلك؛ تتزايد الاعتداءات على الشعوب المطالبة بالحريّة من قبل النظام الإيراني".

ودعا المجلس، اليونيسف ومنظمات حقوق الإنسان وطالبها بالتدخّل العاجل لوضع حدّ لممارسات الدولة الإيرانيّة بحقّ الطالبات.

كما دعا جميع المدافعين عن الحريّة، المثقفين ووجهاء المجتمع وأعيانه إلى رفع صوتهم عالياً ضدّ هذه الممارسات لتغيير نظام الدولة الإيرانيّة.

(ر)