نظّم مجلس عوائل الشهداء في مدينة منبج محاضرة توعوية عن المخدرات وأضرارها على الفرد والمجتمع، ودورها في الحرب الخاصة التي تمارس ضد مناطق شمال وشرق سوريا، في مركز والفن بمدينة منبج، بحضور ذوي الشهداء والشبيبة، ولجنة الشباب والرياضة.

وتحدث خلال المحاضرة عضو لجنة الصحة في منبج وريفها الطبيب عيسى حمادي عن خطورة المخدرات وانتشارها الكبير على الصعيد العالمي، وقال: "قيّمت منظمة الصحة العالمية المخدرات بالمرض رقم 1 عام 2020، وهذا التقييم الذي جعل المخدرات قبل أي مرض يرجع لارتفاع نسبة المنتكسين بعد التعافي، وهذه النسبة بلغت 85 % بمعنى أن 85 من كل 100 متعافي، يعود للتعاطي".

وأوضح عيسى حمادي أن: "من الطرق الشديدة الخطورة التي تؤدي إلى التعاطي دون أن ينتبه لها أحد، هي تعاطي المسكنات بشكل مستمر، فمع الاستمرارية يفقد المسكن تأثيره، فيقوم المريض باستبداله بأنواع أخرى أشد أثيراً، وبعد مدة يكون قد وصل المريض إلى مرحلة تعاطي المواد المخدرة".

ونبّه حمادي إلى: "أن المخدرات أداة لهدم المجتمعات من كل الجهات، وهذا ما تقوم به التنظيمات الإرهابية وقوى الاحتلال من أجل السيطرة على مجتمعنا، وبالأخص فئة الشباب التي يعتمد عليها المجتمع في بناء حاضره ومستقبله".

وطرح خلال المحاضرة الحضور استفسارات، وتمت الإجابة عنها من قبل منظمي المحاضرة، والتركيز على الدور الكبير للأسرة في اكتشاف التعاطي في وقت مبكر، والمساهمة في تحصين المجتمع وأبنائه.

وعن المحاضرة وأهدافها، قال المحاضر والإداري في عوائل الشهداء بمدينة منبج وريفها محمود العيدو: "الهدف هو التنبيه لمخاطر المخدرات والوقوف في وجه هذه الظاهرة التي ستكون كارثية على المجتمع في المستقبل".

وأكد محمود العيدو أن: "مجلس عوائل الشهداء يأخذ على عاتقه متابعة أسر الشهداء وتوعيتها تجاه هذه الآفة، ونحن كعوائل الشهداء نعتبر حماية المجتمع من واجبنا، وسنقف في وجه أي خطر يهدد مجتمعنا وسنكون المدافعين عن المجتمع في أي ظرف كان".

(م ش/د)

ANHA