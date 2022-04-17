تستمر هجمات دولة الاحتلال التركي ومرتزقته على شمال وشرق سوريا، وبشكل خاص على المناطق الحدودية، وفي مناطق التماس التي تفصل بين المناطق التي تحتلها تركيا ومرتزقتها وبين مناطق الإدارة الذاتية.

حيث تشهد هذه المناطق بشكل شبه يومي، هجمات بوسائل مختلفة؛ سواء بالطائرات المسيّرة، أو القصف بالأسلحة الثقيلة من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، وتلحق أضراراً بشرية ومادية بممتلكات المواطنين.

فقد استهدفت مسيّرة للاحتلال التركي في الـ 9 من نيسان الجاري، تلة كبز في ناحية الدرباسية، أسفر عن استشهاد مقاتل أثناء تمركزه في نقطة لقوات حماية الحدود، وقبلها في الـ 4 من نيسان الجاري استهدفت مسيّرة أخرى للاحتلال مركز قوى الأمن الداخلي في ناحية زركان، مما أدى إلى إصابة 3 من قواتها، ناهيك عن القصف شبه اليومي الذي يستهدف منازل سكان ناحيتي "زركان وتل تمر".

ويثير تصعيد الهجمات على المنطقة، استياءً شعبياً في شمال وشرق سوريا، حيث تأتي هذه الهجمات مع استمرار صمت الأطراف الدولية الضامنة لعمليات وقف إطلاق النار، والمنظمات الدولية الحقوقية.

المواطنة الكردية هوجين حيرس من ناحية الدرباسية، أكدت أن هجمات دولة الاحتلال التركي على المنطقة لن تكسر إرادة شعوبها، قائلة: "منذ أكثر من 10 سنوات وهجمات دولة الاحتلال الفاشية التركية على المنطقة لم تتوقف، سواء بالمسيّرات أو القصف المباشر أو ارتكاب المجازر، والتي توضح بدورها إرادة الشعب الكردي ومدى تمسكه وحبه لأرضه وقضيته، وكذلك بقية مكونات المنطقة التي اتحدت مع الكرد في المقاومة والنضال".

'موجودون بهويتنا وسندافع عن حقوقنا وفكرنا'

وأضافت "إن ما يحصل هو حرب عالمية ثالثة؛ كون الهجمات لا تقتصر على روج آفا وشمال وشرق سوريا، فقد شاهدنا ذلك في أوكرانيا وكيف أن الدول الرأسمالية تعمل من أجل حماية مصالحها على حساب شعوب العالم".

مبيّنة أن الهدف من الهجمات على المنطقة هو إبادة الكرد، وقالت: "يعملون على إبادة الشعب الكردي، ولكن لن نسمح لهم بذلك، نحن موجودون بهويتنا وسندافع عن حقوقنا وفكرنا المستمد من فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان ومن دماء الشهداء".

كما أشارت هوجين حيرس إلى أن شعوب شمال وشرق سوريا تعمل على حماية نفسها بنفسها ولا تعتمد على أي قوى خارجية استعمارية، وقالت: "هنا نحمي أنفسنا بأبناء وبنات وأمهات المنطقة المسانِدة لقوتها العسكرية بكافة الوسائل المتاحة، دون اللجوء إلى قوى استعمارية".

وناشدت هوجين حيرس الشعب الكردي وشعوب العالم لتوحيد صفوفها، ضد المصالح الرأسمالية وعدوانها المستمر، وطالبت المنظمات الحقوقية والإنسانية بالقيام بالواجبات التي تقع على عاتقها لنصرة الشعوب، لا الأنظمة.

المواطن العربي أيمن شاكر، انتقد الصمت الدولي "هذا الصمت يزيدنا، نحن أبناء المنطقة التي تجمعنا أخوة الشعوب، تمسكاً بأرضنا أكثر في وجه الهجمات الدولة الفاشية التركية، والنصر سيكون حليفنا".

'الحماية الذاتية سبيل للحماية من الهجمات'

بينما رأت المواطنة الكردية فاطمة معمي أن الهجمات مستمرة على جميع مكونات المنطقة من "العرب والكرد الآشور والكلدان والسريان"، وإنها تستهدف بشكل مباشر مشروع المنطقة المبني على فكر القائد أوجلان، وقالت: "علينا أن نثق بقوتنا".

وطالبت فاطمة معمي شعوب شمال وشرق سوريا بكافة مكوناتها، باتخاذ الحماية الذاتية سبيلاً لها من الناحية الفكرية والعسكرية والسياسية، دون الاعتماد على القوى العالمية التي لا تحمي إلا نفسها ومصالحها.

(أم)

ANHA