نشر مؤتمر المجتمع الديمقراطي الكردي في أوروباKCDK-E) )، اليوم، بياناً بعنوان: "الحزب الديمقراطي الكردستاني PDK يقف مع الدولة التركية ضد نضال الحرية".

وتطرق البيان إلى التصريحات الأخيرة لعضو الهيئة المركزية للحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK)، علي عوني. وأوضح أن القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، علي عوني، شرعن نهج الخيانة الذي ينتهجه حزبه، وقال: "لا يجوز للحزب الديمقراطي الكردستاني الذي لم يتبق لديه أي علاقة بقضية الشعب الكردي وكردستان، والذي فهرس مصيره وكل شيء بالدولة التركية، أن يتبع سياسات العدو".

وأشار البيان إلى أن الحزب الديمقراطي الكردستاني يزيد من حجم ثرواته، ببيع كافة قيم الشعب الكردي من أجل عشائريته.

وأكد مؤتمر المجتمع الديمقراطي الكردي في أوروبا: "أن الحزب الديمقراطي الكردستاني يواصل تواطؤه مع الدولة التركية ويصر على الخيانة، هناك أكثر من 100 قاعدة عسكرية لدولة الاحتلال التركية في جنوب كردستان، مثل قاعدة الاستخبارات التركيةMÎT) ). إن دعم دولة العدوان التركي وجيشه الدموي، خيانة عظمى، علي عوني مستاء من وجود حركة الحرية الكردية، بدلاً من أن يكون مستاءً من جيش الاحتلال التركي الذي يمتلك قواعد عسكرية في كردستان منذ عقود، حيث انتشرت الهجمات الاحتلالية في جميع أنحاء كردستان بسبب اتخاذ الحزب الديمقراطي الكردستاني نهج الخيانة كأساس له، من دهوك وإلى هولير والسليمانية، تعمل وتتحرك الاستخبارات التركية ومرتزقتها المجرمون بكل حرية".

ودعا مؤتمر المجتمع الديمقراطي الكردي في أوروبا الحزب الديمقراطي الكردستاني للإعلان عن موقفه، وقال: "يجب على الحزب الديمقراطي الكردستاني الآن أن يعلن بكل وضوح ما إذا كان يقف إلى جانب الشعب الكردي، أو إلى جانب دولة الاحتلال والقتل التركية، يجب عليه التخلي عن هذا النهج المخزي على الفور".

(أ ب)