ينطلق اليوم الأحد، في مدينة شرم الشيخ المصرية قمة المناخ (كوب 27) بمشاركة أكثر من مئة من قادة الدول والحكومات حسب ما أفاد المنظمون المصريون.

يأتي هذا في أجواء تشهد أزمات عديدة ومشتركة على غرار الحرب في أوكرانيا والضغوط الناجمة عن التضخم الذي يطال العالم بأسره وسط ركود عالمي محتمل، هذا إلى جانب أزمات الطاقة والغذاء والتنوع الحيوي.

ويُنتظر الكثير من نتائج هذه المحادثات، بينما يسود العالم قلق على مستقبله جراء المشاكل المناخية من فيضانات قاتلة وموجات قيظ وعواصف في أنحاء مختلفة من أرجائه تعطي لمحة عن أسوأ السيناريوهات المحتملة.

وستستمر قمة المناخ 27 من 6 من تشرين الثاني/ نوفمبر إلى 18 من الشهر ذاته في سياق تسيطر عليه حاجة الدول الفقيرة إلى المال قصد مواجهة التداعيات المستقبلية بل تلك التي أصبحت من الآن تحصد أرواحاً وتعيث فساداً بالاقتصاد.

وكانت حذرت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي من "عدم توافر مسلك موثوق" راهناً لحصر ارتفاع حرارة الأرض بالهدف المحدد في اتفاق باريس للمناخ والبالغ 1,5 درجة مئوية، وفق ما أفادت شبكة فرانس 24.

وعلى الرغم من أن مسار الاحتباس الحراري العالمي عرف تحسناً منذ أن بدأت مفاوضات المناخ في الأمم المتحدة العام 1995 إلا أنه في ظل السياسات الراهنة يتوقع أن ترتفع حرارة الأرض بـ 2,8 درجة مئوية وهو أمر يعتبره الخبراء كارثي.

هذا، وقد ترتفع درجة الحرارة بـ 2,4 درجة مئوية حتى لو احترمت الدول كل تعهداتها فيما يخص خفض استخدام الكربون بموجب اتفاق باريس.

ويشير عديد الخبراء إلى أن ما يلقي بظلاله أكثر ولفترة أطول على المفاوضات في مصر ليس التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا، إنما التراجع المتواصل في العلاقات الصينية - الأميركية وهما البلدان اللذان تسببا سابقاً في اختراقات على صعيد الدبلوماسية المناخية بما في ذلك اتفاق باريس.

وستتمحور أعمال قمة المناخ 27 حول ثلاث أولويات متشابكة وهي الانبعاثات والمساءلة والمال.

(د ع)