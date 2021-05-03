بعد الانتصار العسكري الذي حققته قوات سوريا الديمقراطية على مرتزقة داعش في آخر معاقلهم في الباغوز في ريف دير الزور الشرقي، بتاريخ 23 آذار/ مارس 2019، تم اعتقال عشرات الآلاف من مرتزقة داعش وعوائلهم في سجون ومخيمات في شمال وشرق سوريا، وسط مطالب ودعوات متكررة ومناشدات للدول بإجلاء المرتزقة ومحاكمتهم.

وجيه عشيرة الفاضل، مناف الرجا، وفي لقاء مع وكالتنا، قال: "نعاني كثيرًا اليوم من وجود الدواعش وعوائلهم على أراضينا، إن كانوا في السجون أو المخيمات، ففي مخيم الهول لا زال نشاط داعش وفكره موجودًا ويعمل المرتزقة على القتل وتدريب أشبال الخلافة وغير ذلك، ما ينعكس سلبًا على الحياة بشكل مباشر، وبعض الدول الغربية لم تستلم من رعاياها سوى الأطفال وعدد من النساء، ولا يزال المرتزقة موجودين وهذا ما يزيد الخطر".

وطالب مجلس الأمن والمجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياتهما تجاه هذا الملف "فإما أن تستلم كل دولة رعاياها وتحاكمهم حسب الأصول على أراضيها وفي محاكمها أو أن تكون هناك محكمة تحت إشراف دولي على أراضي شمال وشرق سوريا لمحاكمتهم".

وأكد الرجا أن وجود الدواعش وعوائلهم يشكل عبئًا كبيرًا على الإدارة الذاتية، وخصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها المنطقة.

واختتم قائلًا: "نحن قدمنا قوافل من الشهداء من كافة المكونات في سبيل دحر هؤلاء القتلة، أعداء الدين والإنسانية، ومستعدون لتقديم المزيد".

(س ر)

ANHA