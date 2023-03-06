أصدرت القيادة المركزية لوحدات المرأة الحرة- ستار(YJA Star)، بياناً إلى الرأي العام، مع حلول اليوم العالمي للمرأة، وهنأت فيه كافة النساء والشعوب في شخص القياديات "رابرين آمد، وأفين كوي، وروجبين ديرسم، وبيمان باكوك، وملسا موش" وفي شخص كافة الشهداء الذين تجمعوا حول مقاومة "Jin, Jiyan, Azadî".

وجاء في بيان القيادة ما يلي:

"في هذا العصر الذي ازدادت فيه الاعتداءات على النساء وأصبح نظام الدولة في حالة حرب مباشرة مع المجتمع، نحن قوات وحدات المرأة الحرة ـ ستار( YJA Star )، نقاتل من أجل قضية شعبنا الشريفة، نشاركه معاناته وآلامه، نحن نتعهد بأن نكون أوفياء لقيم شعبنا، قائدنا من خلال قوله "الظلم يخلق الإنسان العظيم، نحن ثوريون للغاية"، أظهر من خلال الدعم والوحدة والتنظيم أن الثورة البشرية هي الطريقة الوحيدة للعيش.

إن الدولة الفاشية في خضم حرب ضد البشرية جمعاء، إن حكومة حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية وعبر الكارثة التي حلت بشعبنا، تجاهلت القيّم الإنسانية وهذا ما تسبب في فقدان الآلاف من أبناء هذا الشعب لحياتهم، حقيقة هذه الحكومة سوف تدون في التاريخ على أنها عار القرن، هذه المرحلة أظهرت بشكل واضح أن نظام السلطة الذكورية ولكي ينقذ نفسه من النضال الذي تقوده المرأة، يمارس أعنف أنواع الظلم ويعتبرها حقه المشروع، إن حكومة العدالة والتنمية والحركة القومية تحاول القضاء على النضال الذي يتم خوضه حول فلسفة الحياة الحرة للشعوب، ومن أجل الاستمرارية في نظامه الفاشي، وبدلاً من سماع صرخات الأشخاص العالقين تحت الأنقاض وإنقاذه، يواصل هجمات الإبادة ضد شعبنا.

الدولة الحاكمة تحاول جني الأموال من معاناة شعب كردستان وشعوب تركيا ونهب الطبيعة بعداواتها للمجتمع، بدون شك، من أجل شعب واجه المجازر والكوارث، لا توجد فرصة أخرى للحياة عدا النضال الثوري، سبب أكبر الكوارث في التاريخ هو ذهنية الدولة الذكورية التي جلبت الكارثة للمجتمع والنساء، نضالنا المستمر للمقاومة بقيادة قواتنا في وحدات المرأة الحرة ـ ستار(YJA Star) ضد الدولة التركية الفاشية التي تهاجم جبال كردستان ومقاتلي الحرية بسياساتها في الإبادة الجماعية، يتجه نحو النصر في خط كريلا الحداثة الديمقراطية، بما أن مقاتلات وحدات المرأة الحرة ـ ستار، والمقاتلين المخلصين للقائد آبو، ضد عقلية الدولة القاتلة التي تهاجم مواقع حرب الكريلا مقابل قرار منظومة المجتمع الكردستاني في تعليق العمليات العسكرية، يحاولون الحصول على نتائج كل يوم باستخدام الأسلحة الكيماوية ونهب طبيعة كردستان، نحن نعد بأننا سنضمن حرية جميع النساء، وخاصة حرية قائدنا.

نتعهد بتحقيق حرية كافة النساء

ضد نظام الهيمنة الذكورية، الذي هو في خضم حرب ضد الحياة الاجتماعية، يفي نضال المرأة الحرة بواجباته التاريخية على أساس بناء حياة جديدة، تستقبل حركتنا لتحرير المرأة بقيادة مقاتلات وحدات المرأة الحرة- ستار، بتصميمها على جعل القرن 21 قرن المرأة كخطوة كبيرة نحو الحل والنصر، بيوم 8 آذار بروح المقاومة ضد هجمات الدولة التركية الاحتلالية، رفيقتنا رابرين آمد التي عملت بجد لإيصال النضال من أجل حرية المرأة إلى هذه المرحلة، بصفتها مناضلة عظيمة من أجل الحرية، كانت لها مسيرة هادفة في انتصار نضال النساء المنظم، وحركة المقاومة هذه وروحها، وبشعار " "Jin, Jiyan, Azadî(المرأة، الحياة، الحرية) في جميع أنحاء كردستان وخاصة في شرق كردستان، في جميع المناطق التي حدث فيها الزلزال، لجميع النساء اللواتي حولن غضبهن إلى إصرار على النضال وفي كل فرد سعى إلى الحرية، وروح العمل العظيمة، والحياة، ولّدت البطولة والمقاومة والحرب.

الشعب الكردي، الذي تسميه مؤسسات دولة الإبادة الجماعية "الشعب الذي تم القضاء عليه''، عانى أكثر من غيره في التاريخ، وشعرت النساء بتدمير الفاشية بشكل أعمق، لكن حقيقة الناس والنساء اللواتي قاومن في كل لحظة من التاريخ، قادر دائماً على حماية القيّم الإنسانية من خلال حماية التنشئة الاجتماعية، ضد حالة الحرب الخاصة بالإبادة الجماعية التي تهاجم النموذج الديمقراطي والبيئي وحرية المرأة وأيديولوجيتنا لحرية المرأة بقيادة القائد آبو، فإننا بصفتنا وحدات المرأة الحرة ـ ستار (YJA Star) نكرر مرة أخرى وعدنا بأنه سيكون لدينا مستقبل حر وخلق كرامة لهذا الشعب خاصة لجميع النساء، نحن كوحدات المرأة الحرة ـ ستار (YJA Star) في نضالنا ضد عقلية الإبادة الجماعية والنهب، نتعهد بحماية إرادة الشعب والقيم الإنسانية في جبال كردستان بفلسفة الحياة للقائد آبو، ونعلن أننا في كل الأحوال سنكون صوت شعبنا، ونحقق مقاومة المرأة وانتصار الحياة الحرة، سننتصر في الحرب ونجعل القرن 21؛ قرن المرأة".

(م ح)