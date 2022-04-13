فرضت ألمانيا حظراً على حزب العمال الكردستاني لأول مرة عام 1993، بضغط من الدولة التركية، بعدها استمرت المؤامرة لتشمل كلاً من أمريكا وإنكلترا وإسرائيل وفرنسا لوضع اسم حزب العمال الكردستاني في "قائمة الإرهاب".

وفي الـ 13 من كانون الأول عام 2021، أطلقت مبادرة العدالة الدولية للكرد حملة دولية لإزالة اسم "PKK" من "قائمة الإرهاب"، كما تتصاعد ردود الفعل المطالبة بذلك في جميع أنحاء العالم.

وبهذا الخصوص، قال أهالي حي الأشرفية في مدينة حلب في تصريحات مقتضبة لوكالتنا إن حزب العمال الكردستاني هو حزب إنساني وديمقراطي، يناضل لاسترداد حقوق الشعب الكردي المسلوبة.

'تجريم أكثر من 40 مليون شخص'

وقال المواطن محمد حبيب إن وضع اسم حزب العمال الكردستاني على "قائمة الإرهاب" يعني تجريم أكثر من 40 مليون من أبناء الشعب الكردي.

حبيب أدان مواقف الدول "التي تدّعي الإنسانية"، وقال إن هذه الدول وضعت الملايين من أبناء الشعب الكردي على "قائمة الإرهاب". ووجه حبيب في سياق حديثه سؤالاً للدولة الأوربية مفاده "هل من يدافع عن شعبه إرهابي؟".

'تركيا إرهابية وليس حزب العمال الكردستاني'

ونوّه حبيب إلى أن الدولة التركية هي التي تدعم الإرهاب في الشرق الأوسط، وقال "لماذا لم يتم وضع اسم تركيا في "قائمة الإرهاب"، وهي التي احتلت الأراضي السورية وقتلت وهجّرت الشعب السوري، بل يتهمون حزب العمال الكردستاني بالإرهاب؛ لأنه حزب وطني إنساني يدافع عن الشعوب المضطهدة".

أما المواطن حنان عيسى، فقال بالصدد "حزب العمال الكردستاني ليس إرهابياً، بل حارب الإرهاب المدعوم من الدولة التركية في شنكال ومناطق أخرى".

'سنستمر في الوقوف إلى جانب حزب العمال الكردستاني'

وطالب عيسى الدول الأوروبية بإزالة اسم حزب العمال الكردستاني من "قائمة الإرهاب"؛ لأن هذا الحزب يناضل من أجل الشعوب المضطهدة، وليس فقط من أجل الشعب الكردي، وقال "الملايين من الناس، من العرب والتركمان والكرد اليوم يدعمون هذا الحزب بسبب فكره الداعي إلى السلام".

وأضاف عيسى "الدول التي تآمرت على حزب العمال الكردستاني ووضعته على "قائمة الإرهاب" هي اليوم تدعم الإرهاب في سوريا".

وقال المواطن رياض معمو إن "حزب العمال الكردستاني ليس منظمة إرهابية؛ بل منظمة إنسانية تدافع عن الإنسانية، ونريد إزالة اسمه من "قائمة الإرهاب"، وسنستمر في دعمه وسنقف إلى جانبه".

(ك)

ANHA