يستمر جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، بشن هجماتهم على شمال وشرق سوريا، فإلى جانب استمرار قصفه المدفعي البري، يقدم على استهداف المنطقة عبر طائراته المسيرة، مخلفة وراءها شهداء ومصابين بين المواطنين.

يوم السبت الفائت، استهدف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، قرى "عليشار، تل حاجب، قرموغ، خانى، سرزوري، وكولتبه" الواقعة شرق مدينة كوباني، تعرضت فيها لقصف مدفعي، أدى لاستشهاد مواطن وإصابة 12 آخرين بينهم أطفال ونساء.

وسبقها كذلك، ارتكاب جيش الاحتلال التركي ومرتزقته لمجزرة في الـ 30 من كانون الأول من العام الفائت، بحق المواطنين في الجهة الشمالية لمقاطعة الحسكة، بعد تعرض ناحية زركان التابعة للمقاطعة لقصف مدفعي بري عنيف، أدى لاستشهاد امرأتين وطفل، وهم "جواهر موسى النهار، وشقيقتها جمالة موسى النهار، والطفل علّام علي العيسى البالغ من العمر عامين) في قرية الأسدية شمالي مركز الناحية، وإصابة 9 آخرين.

وعبر أهالي شمال وشرق سوريا عبر فعاليات ونشاطات متفرقة ومختلفة عن تنديدهم بما يقدم عليه جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، في استهداف مقاطعة كوباني، المماثلة لما شهدته ناحية زركان.

وتشير المواطن زهرة رمضان من أهالي ناحية الدرباسية إلى أن ما يجري في مقاطعة كوباني والمناطق الأخرى، على يد دولة الاحتلال التركي سيبقى عاراً على جبين الدول والمنظمات التي تنادي بالإنسانية، وقالت: "ما ذنب الأطفال يقتلون، الطفل عبدو الذي بترت ساقه، هل يشكل الأطفال خطراً على الأمن القومي التركي، أين تلك الدول الضامنة في مناطقنا مما يحدث".

وبينت زهرة رمضان أن الاحتلال التركي يهاجم ويقصف شمال وشرق سوريا، وما شهدته كوباني خلال الأيام الأخيرة الماضية، استكمال لمخططات دولة الاحتلال التركي للانتقام لداعش، الذي دحر في المنطقة بدءاً من مدينة كوباني.

وقال من الناحية نفسها المواطن الكردي خوشناف خليل "على منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية وضع حد لمجازر تركيا وإيقاف هجماتها على المنطقة".

وشدد خليل على وحدة الموقف ضد الاحتلال التركي "ستبقى شعوب شمال وشرق سوريا يداً وصفاً واحداً حتى دحر المحتلين".

واستنكرت كذلك سامية العلي ما تتعرض له شمال وشرق سوريا، وقالت: "تركيا دولة محتلة دائماً تهاجم وتقصف بهدف احتلال المنطقة وتوسيع جغرافيتها، لكن شعوب شمال وشرق سويا أفشلت هذه المساعي بمقاومتها وإرادتها القوية".

وحمّلت الدول "الضامنة" لاتفاقات وقف إطلاق النار مسؤولية ما ترتكبه دولة الاحتلال التركي في المنطقة، وقالت: "أين روسيا وأمريكا من هذه المجازر، ما الخطر الذي كان يشكله هؤلاء المدنيون الأبرياء والأطفال الرضع، هل سيستطيع الطفل في كوباني المشي مرة أخرى، الدول الضامنة في المنطقة هي المسؤولة عن دماء المدنيين الأبرياء".

ونوهت سامية أن صمت الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، على جرائم الدولة التركية، يشير لوجود خطط وسياسات مشتركة بين تلك الأطراف".

(أح)

ANHA