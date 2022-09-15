وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، جيم ريش، إن اللجنة وافقت على مشروع قانون يقدم لتايوان 4.5 مليار دولار من المساعدات العسكرية، على الرغم من التوتر الكبير بين واشنطن وبكين حول تايوان.

وصنفت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي تايوان خلال البيان على أنها "حليف رئيس من خارج الناتو".

وبعد موافقة اللجنة المختصة، سيذهب مشروع القانون الذي يحمل اسم "حول سياسة تايوان" إلى الدراسة الشاملة في مجلس الشيوخ بالكونغرس الأميركي.

ووفقاً لمسودة الوثيقة، فإنها توفر لتايوان 4.5 مليار دولار على مدى أربع سنوات، وضمانات ائتمانية للمشتريات العسكرية تصل قيمتها إلى ملياري دولار، وتضع تايبيه على أنها "الحليف الرئيسي للولايات المتحدة خارج الناتو".

وفي وقت سابق، توعدت الصين باتخاذ إجراءات مضادة مشروعة وضرورية، في ضوء خطط الولايات المتحدة لبيع أسلحة لتايوان بقيمة 1.1 مليار دولار.

ووافقت الإدارة الأميركية على هذه الصفقة مع تايوان والتي تشمل 60 صاروخاً من طراز "هاربون" المضادة للسفن (355 مليون دولار)، و100 صاروخ قصير المدى من طراز "سايد ويندر"، قادر على اعتراض صواريخ أو طائرات دون طيار (85.6 مليون دولار)، وعقد صيانة لنظام الرادارات التايواني بقيمة 665 مليوناً، بحسب بيان لوزارة الخارجية الأميركية.

(د ع)