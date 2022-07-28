قال رئيس منظمة الطاقة الذرية في إيران محمد إسلامي، إن العمل سيبدأ بشكل رسمي وفي غضون أسابيع، لإنشاء مفاعل نووي جديد للأبحاث في منشأة أصفهان، ما يكمل حلقة الأبحاث والتقييم والاختبار والتثبت لإنتاج الكهرباء النووية في البلاد، مشيراً إلى أن "إيران وضعت مخططاً جديداً لإنتاج 10 آلاف ميغاواط من الكهرباء النووية والعمل جارٍ الآن لاختيار أماكن مناسبة لبناء منشآت نووية في البلاد وخاصة في الجنوب"، بحسب ما نقلت عنه "وكالة أنباء فارس" الإيرانية.

وأوضح إسلامي أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية مازالت حاضرة في المنشآت النووية الإيرانية وتمارس مهام المراقبة ضمن نظام الضمانات، مضيفاً بالقول: "إذا كان هناك أحد يدعي حتى الأمس بأنه غير مطلع على البرنامج النووي الإيراني فإنه اليوم مطلع عليه بشكل موثق ومكتوب وبصورة رسمية".

وأضاف: "دورة الوقود النووي تعتبر أهم جزء من الصناعة النووية وكل هذا الضجيج كان حتى الآن يثار حول التخصيب، لكن المحطة الثانية الآن هي قطاع دورة الوقود ونحن نملكها الآن بشكل بحثي ونصف صناعي، لكننا ونظراً لرفع مستوى قدراتنا الهندسية وشركاتنا المعرفية قررنا اليوم القيام بهذه العملية بشكل صناعي لإنتاج وقود المفاعلات النووية وإنتاج قسم منه في منشأة أصفهان".

ويأتي الإعلان الإيراني في وقت، متوقفة فيه مباحثات بدأت في شهر نيسان/ أبريل عام 2021 بين إيران ومجموعة 1+4 (فرنسا وبريطانيا والصين وروسيا وألمانيا) لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بمشاركة أميركية.

غير أن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق عام 2018 وفرضت عقوبات على إيران التي ردت على ذلك برفع درجة تخصيب اليورانيوم من 3.67% بحسب الاتفاق إلى 20%.

(د ع)