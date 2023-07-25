أعلن اتحاد المرأة الشابة وحركة الشبيبة الثورية السورية في شمال وشرق سوريا، في 10 تموز الجاري، النفير العام تنديداً بالتهديدات التي طالت القائد عبد الله أوجلان.

عن ذلك، تحدثت عضوات اتحاد المرأة الشابة في ناحيتي جل آغا وكركي لكي التابعتين لمقاطعة قامشلو، لوكالتنا.

'سنظل وفيات للقائد'

أعربت عضوة اتحاد المرأة الشابة، فاطمة رمضان، عن سخطها لما يتعرض له القائد عبد الله أوجلان، وأشارت إلى أن دولة الاحتلال التركي تحاول من خلال تشديد العزلة عليه وإرسال التهديد له، إبعاد الشعب عن قائده وكسر إرادته وخاصة إرادة المرأة التي اكتسبتها من نهج وفلسفة القائد عبد الله أوجلان.

مؤكدة "عبثاً تحاول تركيا النيل من إرادتنا وإرادة القائد وصموده، سنقاوم هذه الممارسات ونقف ضد كل من يحاول المساس بشخص القائد".

وطالبت فاطمة رمضان، جميع الشعوب المناضلة والمقاومة والمؤمنة بفكر وفلسفة القائد برفع وتيرة نضالها ومقاومتها وفي مقدمتها المرأة الحرة، التي كانت قضيتها من أولويات نضال القائد، من أجل تحقيق الحرية الجسدية للقائد، وعاهدت بالقول: "سنظل وفيات لقائدنا".

انتفاضة الشبيبة

نورا ناصر، وصفت من جهتها، ممارسات دولة الاحتلال التركي بحق القائد باللا إنسانية، وقالت: "هدف تركيا من تهديد القائد وفرض عزلة عليه، تصفيته جسدياً؛ لأنها لم تستطع النيل من فكره ومن مقاومته ضمن السجن، وعدم رضوخه لتركيا وللقوى المهيمنة التي تحاول استهداف حرية وإرادة الشعوب المقاومة لسياساتها".

كما أكدت نورا على انتفاضة الشبيبة في وجه كل من يحاول المساس بقائدهم.

بدورها، قالت عضوة الاتحاد، سمر حسين، "حرية القائد هي حريتنا ووجوده وجودنا، وما يمارس بحقه من تهديدات، تهديد لكافة الشعوب التي تناضل على فكره وفلسفته".

معربة عن رفضها التام للتهديدات التي طالت القائد، وطالبت كافة شرائح المجتمع، بالوقوف في وجه هذه الممارسات التي تحاول إنهاء "وجودنا من خلال استهداف القائد، وعلينا النضال وتكثيف مقاومتنا لنحرر القائد عبد الله أوجلان جسدياً".

(ي م)

ANHA