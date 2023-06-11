تلقى العزلة المشددة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، المعتقل في سجن إمرالي منذ نحو 25 عاماً (15 شباط من عام 1999) رفضاً واسعاً لدى الأوساط الشعبية والنسائية في شمال وشرق سوريا.

لم ترد أي معلومات عن القائد عبد الله أوجلان منذ 25 آذار 2021.

فقد اتخذت دولة الاحتلال التركي في 26 نيسان/إبريل الفائت، قرار حظر جديد يمنع اللقاء بالقائد عبد الله أوجلان، على الرغم من عدم انتهاء مدّة سريان قرار الحظر السابق المتخذ بحقه.

رفضت سناء رجب، المواطنة المنحدرة من منبج ومن المكون الشركسي، العزلة المشددة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، ونوهت إلى أن دولة الاحتلال التركي تهدف من فرض العزلة "كسر إرادة الشعوب الحرة، وتجريد كافة المكونات من حقوقها بعد تطبيقهم لفكر القائد عبد الله أوجلان".

ولحماية المكتسبات التي حققتها المرأة وشعب شمال وشرق سوريا، أكدت سناء رجب، أنهن سينشئن أجيالاً تتخذ من أفكار وفلسفة القائد عبد الله أوجلان منهجاً لها، وعاهدت على المقاومة والنضال من أجل نشر فكر القائد وتحقيق حريته الجسدية، وتحرير كافة النساء المضطهدات كون "حرية النساء مرتبطة بحرية القائد" على ما أكدته سناء.

الاستمرار بالسير على نهج القائد

أما حنان محمد من المكون العربي، فقد طالبت بإنهاء العزلة المفروضة "على رفيق المرأة" القائد عبد الله أوجلان، وقالت: "بفضل فكره الحر نالت المرأة حقوقها، وأصبحت ثورتها في شمال وشرق سوريا مثالاً تحتذى بها في أنحاء العالم".

وأكدت "من واجبنا نحن نساء مدينة منبج، مواصلة مسيرة القائد الذي ضحى بحريته الجسدية في سبيل تحرير المرأة والشعوب المضطهدة، كما علينا رفع وتيرة نضالنا وتكثيف جهودنا لتحقيق حرية القائد الجسدية".

من جهتها، شجبت راما بركل من المكون الكردي، العزلة المشددة المفروضة على القائد الإنساني والأممي عبد الله أوجلان، وأشارت إلى مطالبتهن "للمنظمات الدولية والحقوقية بفك العزلة عن القائد ومحاسبة دولة الاحتلال التركي على انتهاكاته بحق القائد"

'حريتنا مرتبطة بحرية القائد'

ولدى سؤالنا عن سبب تعلق النساء بالقائد عبد الله أوجلان، أكدت راما بركل، أن الفضل يعود للقائد عبد الله أوجلان ولأفكاره المناصرة لحرية المرأة. ومن أجل تحقيق حرية القائد الذي يعتقل في سجن بجزيرة إمرالي منذ نحو 24 عاماً، وسط ظروف عزلة مشددة تفرضها دولة الاحتلال التركي، وشددت "نحن شعوب المنطقة مستمرون بنضالنا، وستبقى أصواتنا عالية في مطلبنا الأول والأخير، ألا وهي إنهاء فرض العزلة على القائد".

مضيفة "بمقاومتنا وتكاتفنا سنحطم جدران إمرالي ونحرر القائد جسدياً".

في حين أكدت غنيمة طه، من المكون التركماني، بقاءهن في ساحات المقاومة حتى تحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان، قائلةً: "بنضالنا وإرادتنا القوية سنبقى في الساحات حتى نحرر القائد جسدياً، وكلنا قناعة بأن حريتنا مرتبطة بحرية القائد".

(ي م)

ANHA