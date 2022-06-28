يفقد الكرامة كل مَن يبيع نفسه لمحتل أرضه، ويصبح تابعاً رخيصاً ينفذ الأوامر فقط، فيهان ذووه وأقاربه أمام عينيه دون أن يتجرأ على التفوه بكلمة، بهذا وصف مصدر محلي من مقاطعة كري سبي المحتلة، اعتداء جندي تركي على زوجة شقيق رئيس ما يسمى مجلس تل أبيض المحلي المدعو صالح الحاج عبد الله.

حصل الاعتداء بحسب المصدر، في قرية خربة البوز التابعة لمقاطعة كري سبي المحتلة عندما داهمت دورية للاحتلال التركي ومرتزقته من "الشرطة المدنية" منزل أحد المطلوبين لها، بزعم أنه متعاون مع حكومة دمشق، والذي تمكن من الفرار منهم.

فتجمعت نساء وأطفال حول الدورية، وقام أحد جنود الاحتلال التركي بتوجيه الشتائم للنساء، وسحب إحداهن من شعرها، فتدخّل رئيس ما يسمى مجلس تل أبيض المحلي؛ ليتبين أن المرأة هي زوجة شقيقه وتدعى "عنود الفرط" إلا أن الجنود أهانوه هو الآخر وسخروا منه ومن منصبه، على ما أفاد المصدر نفسه.

كما بيّن أن الوالي التركي استدعى، إثر الاعتداء، رئيس ما يسمى مجلس تل أبيض المحلي المدعو صالح الحاج عبد الله وقام بتوبيخه وتهديده بلزوم تسليم المطلوبين خلال ٢٤ ساعة، فسلّم الأخير ٩ من أبناء قريته للاحتلال التركي للحفاظ على منصبه.

عُرف من الذين تم تسليمهم "أحمد الخليل، ومهند المصطفى، وابن أخ رئيس ما يسمى مجلس تل أبيض المحلي أبو فارس".

(د)

ANHA