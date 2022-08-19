نظم مجلس عوائل الشهداء في مدن ونواحي مقاطعة قامشلو، وقفات احتجاجية تنديداً بهجمات دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، والصمت الدولي حيال جرائمها بحق شعب المنطقة.

ونظمت الوقفات الاحتجاجية في كل من (قامشلو، وكركي لكي، وتربه سبيه وجل آغا) أمام مقرات مجالس عوائل الشهداء في المناطق المذكورة، حيث رفع المحتجون يافطات كتب عليها "عاشت أخوة الشعوب"، و"تركيا تقتل الأطفال"، و"يجب فرض حظر طيران في سماء روج آفا"، و"أين حقوق الإنسان، أين الأمم المتحدة"، و"أوقفوا آلة الحرب التركية الهمجية"، و"نستنكر الصمت الدولي"، "روسيا وأمريكا شركاء في سفك دماء شعبنا وأبنائنا"، و"الراعية الأولى للإرهاب هي تركيا"، و"تركيا تمارس الإرهاب ضد شعبنا"، و"الخزي والعار للاحتلال التركي الفاشي"، و"سنقاوم الاحتلال حتى آخر قطرة من دمائنا"، و"نعم لحظر الطيران فوق مناطقنا"، و"على الدول الضامنة الخروج من صمتها"، بالإضافة إلى رفع صور أطفال استشهدوا وأصيبوا نتيجة القصف التركي على المنطقة في الفترة الأخيرة.

فيما شارك في الوقفات الاحتجاجية العشرات من أمهات وآباء وأطفال الشهداء وهم مكممو الأفواه، في إشارة إلى الصمت الدولي إزاء جرائم دولة الاحتلال التركي بحق شعب شمال وشرق سوريا.

والجدير بالذكر أن وتيرة جرائم وهجمات دولة الاحتلال التركي ازدادت على شمال وشرق سوريا بعد القمة الثلاثية التي جمعت رؤساء (تركيا ـ روسيا - إيران) في 19 تموز المنصرم في العاصمة طهران، واجتماع سوتشي الذي عُقد في 5 آب الجاري بين الرئيسين التركي والروسي.

حيث كان آخر تلك الجرائم، استهداف دولة الاحتلال التركي يوم أمس الخميس، لمركز تعليم خاص بالبنات تحت رعاية الأمم المتحدة في قرية شموكة بالحسكة والذي أسفر عن استشهاد 4 أطفال وإصابة 11 آخرين.

(كروب/ف)

ANHA