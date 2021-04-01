وكتبت الوزيرة الفرنسية، فلورانس بارلي، عبر صفحتها على التويتر: "شارل ديغول تتسلّم قيادة الشق (...) البحري من التصدّي لداعش، هذه هي المرة الثانية التي تخلف فيها فرنسا الولايات المتحدة في تولّي هذه المسؤولية" بعد كانون الأول/ ديسمبر 2015.

وتقود الحاملة شارل ديغول المهمّة بعد وصولها إلى أبوظبي، وترافق حاملة الطائرات فرقاطتان، فرقاطة "بروفانس" متعددة الأغراض، وفرقاطة "شيفالييه بول" المضادة للطائرات، وسفينة "فار" الصهريجية التي بإمكانها أيضًا أن تؤدي وظيفة مركز قيادة.

وأشار بيان للوزارة الفرنسية إلى أنّ "وجود فرنسا في هذه المنطقة الحاسمة بالنسبة لضمان استقرار المنطقة والأمن الأوروبي، سيتيح لها استقلالية في تقييم الوضع وتحليله".

إلى ذلك أعلنت البحرية الأميركية، أنّ مجموعة حاملة الطائرات "دوايت أيزنهاور" بدأت عملياتٍ قتالية دعمًا للتحالف ضد داعش من شرق البحر المتوسط، وذكرت البحرية الأميركية أنّ عملياتها العسكرية تظهر التزام واشنطن بأمن المنطقة.

وكان أسطول العمليات السادس الأمريكي أعلن منتصف شهر آذار/ مارس، أنّ مجموعة سفن أميركية بقيادة حاملة الطائرات "دوايت أيزنهاور"، دخلت مياه شرق المتوسط لإجراء تدريبات مع اليونان.

(د ع)