بمناسبة ميلاد القائد عبد الله أوجلان المصادف اليوم (4 نيسان)، أصدرت مبادرة نون لحرية أوجلان، بياناً كتابياً بهذه المناسبة.

وجاء في نص البيان الذي وصلتنا نسخة عنه:

"عانى الشرق الأوسط من التهميش والفكر الظلامي الذكوري والتطرف الذي أدى إلى نشوب سياسة عدم تقبل الآخر ورفضه، ورأينا كيف عمدت الأنظمة السلطوية الإقليمية والدولية إلى ديمومة هذا الحال في الشرق الأوسط.

في يوم ٤ نيسان عام 1949، بزغ شعاع من أشعة شمس الحرية على الشرق الأوسط بشكل خاص والعالم بشكل عام، بميلاد المفكر والقائد الأممي عبد الله أوجلان صاحب نظرية الكونفدرالية الديمقراطية ونموذج أخوة الشعوب الذي نادى إلى التحرر الثوري ليس ضد السلطة فقط بل ضد الذهنية المجتمعية الواهية والمستبدة والذكورية.

كما وأكد أن الثورة لا تسمى ثورة من دون مشاركة المرأة فيها حيث طالب بتجييش المرأة وأخذْ دورها الريادي في المجتمع لتحقيق العدالة الاجتماعية بين المجتمع، حيث عانت المنطقة من الفكر الذكوري المستبد ورأى في المرأة أنها قادرة على لملمة شتات المجتمع ونقله من الفوضى إلى التنسيق والتنظيم.

إن فكر القائد عبد الله أوجلان كان النواة الأساسية؛ لفك المشاكل العالقة في الشرق الأوسط لفترة طويلة جداً نتيجة تدخلات الأنظمة الرأسمالية التي عملت على تنشيط الصراع في الشرق الاوسط وبيّن مخاطر الرأسمالية على العالم والمنطقة بشكل خاص.

إننا كمبادرة النون لحرية أوجلان، نهنئ ونبارك لجميع الشعوب الثائرة والمضطهدة ميلاد قائد الحرية والإنسانية وندعو المنظمات الحقوقية والدولية إلى أخذ صوتنا بعين الاعتبار، وندعو أيضاً إلى فك العزلة عن المفكر والقائد الأممي عبد الله أوجلان ونطالب بحريته ووجوده بيننا".

(ي م)