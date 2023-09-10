تنديداً بالعزلة المستمرة على القائد عبد الله أوجلان، في سجن إمرالي، أصدر أبناء الشهداء في مقاطعة عفرين والشهباء بياناً إلى الرأي العام، قُرئ في مخيم سردم، من قبل حميد رشو، وزينب يوسف.

وأشار البيان "نحن أبناء الشهداء في مقاطعتي عفرين والشهباء، حيث تستمر سياسة التعذيب والإبادة الجماعية بحق الشعب الكردي منذ آلاف السنين، وهذه التصرفات تُعدّ انتهاكات ضد الإنسانية".

وأضاف البيان: "إن العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، هي عزلة ضد الإنسانية، وهو ظلم بحد ذاته، ويجب السماح للمحاميين وأسرة القائد عبد الله اوجلان بزيارة القائد آبو".

واختتم البيان "سنتبع أفكار القائد وفلسفته، ولن نتوقف عن نضالنا ومقاومتنا حتى نضمن حرية القائد عبد الله أوجلان الجسدية ونجده بيننا، فنحن أبناء القائد".

(ه)

ANHA