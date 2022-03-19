أصدر تحالف ندى (التحالف النسائي الديمقراطي الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا)، بياناً إلى الرأي العام، اليوم وحصلت وكالتنا على نسخة منه، بصدد حملة الاعتقالات الأخيرة التي تشنها سلطات النظام التركي ضد الناشطات الكرديات في باكور (شمال كردستان) وتركيا.

قال فيه "لقد تابعنا بأسف شديد ما طال الناشطات الكرديات في تركيا من غُبن وظلم مؤخراً، جراء حملات الاعتقال الجماعي التعسفي وغير القانوني، والذي هو مجرد حلقة في سلسلة من الهجمات الممنهجة والمعادية، التي تشنها الحكومة والسلطات والقوات الأمنية التركية ضد النساء في تركيا عموماً، وضد الناشطات الكرديات هناك خصوصاً".

ورأى التحالف أن ظواهر التعذيب والقتل والاغتيال، وعمليات الاحتجاز والاعتقال، التي تكاد تصبح شبه يومية بحقهنّ ضمن إطار إبادة سياسية منهجية ومتواصلة بلا انقطاع، إنما تهدف إلى كسر إرادة النساء الحرائر.

أدان تحالف ندى الذي يشمل العشرات من المنظمات والشخصيات النسائية الفاعلة والمؤثرة في أكثر من ثمانية عشر بلداً من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، "حملات الاعتقال التي طالت عشرات الناشطات الكرديات قبل ثلاثة أيام، في الـ 16 آذار/ مارس الجاري، لا لشيء سوى لمشاركتهن في احتفاليات اليوم العالمي للمرأة، والتي هي من أبسط حقوقهنّ في كل أرجاء العالم".

ووجد في ضغوطات النظام التركي ضد النساء، "دليلاً آخر على عدم تحمّل السلطات التركية لإرادة المرأة الحرة، وأنه يؤكد ثانية منهجيةَ السياسات الذكورية السلطوية المعادية للنساء".

لافتاً إلى السياسات التي تطال النساء في كل مكان، "فما تعانيه الناشطات الفلسطينيات من اعتقالات إدارية تعسفية ومجحفة، وما تعانيه النساء السوريات من تهجير وتفقير وقتل وتنكيل، وما تعانيه النساء الصحراويات من غبن وانتهاك للأعراض، وما تعانيه النساء السوريات واليمنيات والليبيات من انعكاسات النزاعات المسلحة، وما تعانيه النساء الأفغانيات من انتهاكات يومية، لا سيما بعد تسلُّم حركة طالبان الحكم، واللائحة تطول كثيراً؛ كل ذلك يؤكد على تطابق العقلية الذكورية في كل مكان".

تحالف ندى المشكل حديثاً، أعلن عن كامل دعمه وتضامنه مع الناشطات الكرديات في تركيا، وقال "إن قلوبنا تنبض معهنّ، وأن مقاومتهنّ تزيدنا إصراراً على تصعيد النضال وتعزيز الوحدة النسائية، وعلى مساندة كل النساء المتعرضات للعنف والاعتقال والقهر والظلم، وعلى التضامن معهنّ في وجه كل أشكال وأنواع الفاشية والديكتاتورية الذكورية".

(ي م)

ANHA