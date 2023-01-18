أصدرت منصة الفعاليات المشتركة للحركات والتنظيمات النسائية في شمال وشرق سوريا، بياناً كتابياً، استنكرت فيه جريمة قتل البرلمانية الأفغانية السابقة "مرسل نبي زاده" خلال هجوم مسلح استهدف منزلها في العاصمة الأفغانية كابول.

وجاء في نص البيان الذي وصلتنا نسخة عنه:

"بالرغم من أننا في القرن الحادي والعشرين ما تزال القوى المتطرفة والأنظمة الاستبدادية ترتكب كل يوم المجازر والإبادات بحق الشعوب ولاسيما النساء من أجل استمرار هيمنتها وبقائها في جميع أنحاء العالم، لا سيما في الشرق الأوسط حيث ازدادت المجازر والإبادات والاستهدافات في الآونة الأخيرة في البلدان التي تعاني من ويلات الحرب والأزمات.

في أفغانستان تحاول حركة طالبان قمع إرادة المرأة وكتم صوتها، وما استهداف النائبة البرلمانية الأفغانية مرسل نبي زاده إلا دليل قاطع على مدى وحشية تلك الحركة وانتهاكاتها ضد المرأة الحرة التي كانت وما تزال تناضل بكل صلابة وشجاعة وتدافع عن حقها في الحياة، الحرية والكرامة.

لقد كانت مرسل نبي ناشطة نسوية مدنية تدافع عن حقوق المرأة في أفغانستان ولم تكن تشكل أي خطر، إلا أن نضالها في سبيل نيل الحقوق المشروعة للمرأة التي أقرتها كل المواثيق والأعراف الدولية قد مثل تهديداً لتلك العقلية الظلامية المتحجرة المتمثلة في حركة طالبان والتي استلمت مقاليد السلطة في أفغانستان بعد الانسحاب الأمريكي منها في 15آب 2021.

إننا في منصة الفعاليات المشتركة للحركات والتنظيمات النسائية في شمال وشرق سوريا، ندين ونستنكر استهداف وقتل المرأة أينما كانت وحيثما وجدت، وتحت أي مسمى كان، ونطالب باحترام حقوق النساء ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم ومن يقف خلفها، كما ندعو كافة التنظيمات والحركات النسائية في العالم الحر لرفع وتيرة نضالها حتى تحقيق المساواة الكاملة والعدالة في العالم، وإنصاف المرأة كإنسان لها كامل الحق في الحياة والعمل والمساهمة في بناء المجتمع".

(س ع)