ذكر الموقع الرسمي لقوى الأمن الداخلي – شمال وشرق سوريا على صفحته أن " مكافحة الجريمة تُلقي القبض على مجموعة أشخاص يقومون بترويج الحبوب المخدرة في مقاطعة الرقة أمس الثلاثاء 19 نيسان / أبريل".

وأضاف الموقع "إثر عمليات الرصد والمتابعة التي يقوم بها أعضائنا في مكافحة الجريمة، تم الاشتباه بشخصين أثناء تبادلهما المواد المخدرة في بلدة الكرامة بتاريخ 30 آذار / مارس، حيثُ تم إلقاء القبض عليهما بكمين مُحكم كما ضُبِط بحوزتهما 525 حبة “كبتاغون”.

من خلال التحقيق معهما اعترفا بتورطهما في ترويج المواد المخدرة وبيعها على أبناء شعبنا مُضيفان أن لديهما صلة مع أربعة أشخاص آخرين لترويج الحبوب المخدرة، حيث قامت قواتنا بمداهمة منازلهم وأُلقي القبض عليهم جميعاً، بحسب الموقع ذاته

ووفق الموقع تحويل الجناة إلى هيئة النيابة العامة أصولاً لينالوا جزائهم العادل بحسب ما ينص عليه القانون.

(م)