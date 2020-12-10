وفي هذا السياق، قامت ناشطات مجلس المرأة في مدينة لاهاي الهولنديّة بجمع التواقيع، وطالبن بمحاكمة المسؤولين عن حادثة الاعتداء الجنسي بحقّ طفلة قاصر (15 عامًا) التي ارتكبها ضبّاط في قوى الأمن التركيّة في قرية "كرجوس" بناحية إيله التابعة لمدينة آمد.

كما تتحضر ناشطات حركة المرأة للاعتصام أمام المجلس الأوروبي، اليوم، تنديدًا بجرائم الاحتلال التركي ولجمع التواقيع بهدف محاكمة "ديكتاتور تركيا".

وقد يُنظم اعتصام مُماثل في 12 كانون الأول أمام البرلمان الألماني في العاصمة برلين.

أيضًا تواصل الناشطات جمع التواقيع إلكترونيًّا على العنوان التالي: https://100-reasons.org/

هذا وأعلنت حركة المرأة الكردستانية في أوروبا عن الحملة تحت شعار (مئة سبب لمحاكمة الديكتاتور) في 25 تشرين الثاني، اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة.

(س و)