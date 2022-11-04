وقالت مبادرة مناهضة الاحتلال وإبادة النساء، من أجل الأمن والسلام، عبر برقية تعزية بوفاة الممرضة والمقاتلة الفلسطينية فاطمة البرناوي، بأنها تركت بنضالها إرثاً وطنياً وتاريخياً تقتدي به الحركة النسائية.

وتقدمت مبادرة مناهضة الاحتلال وإبادة النساء من أجل الأمن والسلام، بتعازيها الحارة "للحركة النسائية وللشعب الفلسطيني المناضل بوفاة المناضلة فاطمة البرناوي الممرضة والمقاتلة والثائرة، والتي كانت أول معتقلة في السجون الإسرائيلية، حيث دام اعتقالها عشرة أعوام".

وأشارت المبادرة إلى دور الراحلة فاطمة البرناوي، البارز في تشكيل وقيادة الشرطة النسائية التي تركت بنضالها إرث وطنياً.

وأكدت: "فالنضال النسائي من أجل تحقيق الحرية أينما كان يشكل لنا كمبادرة إرثاً تاريخياً نقتدي به لاسيما في فلسطين".

وولدت الراحلة فاطمة البرناوي في القدس عام 1939 لأب من أصل نيجيري، ولأم أردنية فلسطينية، شارك والدها في ثورة عام 1936، وعادت عائلتها إلى القدس عام 1960 واستقرت في حي الجالية الأفريقية.

وكانت أولى أسيرات الثورة الفلسطينية، وأمضت 10 سنوات في السجون الإسرائيلية قبل الإفراج عنها وإبعادها للخارج في 11/11/1979.

(ي م)

ANHA