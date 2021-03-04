ونظم في إقليم الفرات مسيرة رجالية بمناسبة قدوم ٨ آذار ولمناهضة العنف على المرأة، انطلقت من ساحة المرأة الحرة وصولًا إلى ساحة السلام في مدينة كوباني بمشاركة العشرات من أعضاء قوى الأمن الداخلي وأعضاء المؤسسات المدنية والأهالي.

وحمل المشاركون خلال المسيرة أعلام قوى الأمن الداخلي ومؤتمر ستار وصور القائد عبد الله أوجلان، ولافتات كتب عليها "نضالنا ضمان ثورة المرأة".

وبعد الوصول إلى ساحة السلام ألقى الإداري في مجلس ناحية صرين محمد سلمو كلمة، بارك فيها قدوم ٨ آذار على الجميع، وأشار إلى أن المرأة عانت من الظلم والقيود والتهميش عبر التاريخ، وقال "أتمنى أن تنعم المرأة بالحرية في المستقبل القريب وتعيد دورها الريادي في المجتمع".

وأدان سلمو خلال كلمته الجرائم التي ترتكب ضد المرأة في مناطق الشمال السوري سواء من قبل الدولة التركية المحتلة للأراضي السورية أو من مرتزقة داعش مستذكرًا كلًّا من مجزرتي حلنج ودير الزور.

وقال سلمو في ختام كلمته إن "المرأة هي مربية الأجيال وهي من ترسم الطريق الصحيح للمجتمع، وقد أثبتت قدراتها مؤخرًا سواء في المعارك أو في ساحات العمل في المجتمع".

وتلا ذلك إلقاء كلمة من قبل نائب الرئاسة المشتركة لمجلس مقاطعة كري سبي/ تل أبيض، صبري نبو، الذي قال "٨ آذار مبارك على المرأة المقاومة والحرة خلال مئات السنين التي عملت المرأة بجهد، ولأن الذهنية القديمة أحاطتها بالقيود".

وأشار إلى أنه بفكر القائد عبدالله أوجلان تقاوم المرأة في ساحات العمل والنضال من أجل بناء مجتمع حر، وقال "بفضل فكر القائد كانت المرأة قادرة على القتال مع الرجل، فهي قادرة على إحياء المجتمع، لذا لا يجب قتلها، لأن بها تزهر الحياة".

وتطرق صبري نبو في كلمته إلى حالات الانتحار المتزايدة في المنطقة في الفترة الأخيرة قائلًا "هناك بعض النساء ينهين حياتهن، بسبب الذهنية الذكورية القديمة للرجل، ولن يتحرر المجتمع والوطن والحياة إن لم تتحرر المرأة".

ونوّه نبو إلى أن أوجلان بحث كثيرًا من أجل حرية المرأة وقال "لذا يجب علينا المقاومة مع ذهنيتنا القديمة والعمل على تغيير هذه الذهنية التي تطور حربها ضد المرأة، كالنظام الرأسمالي الذي إذا أراد إبادة مجتمع ما يبدأ من المرأة في ذلك المجتمع، وبخاصة المرأة المناضلة كالشهيدة زهراء وهبون وسعدة".

وشدد نبو في ختام كلمته على النضال مع فكر القائد لبناء مجتمع حر متساوي.

وتأتي هذه المسيرة ضمن سلسلة فعاليات التي تنظم في إقليم الفرات بمناسبة قدوم اليوم العالمي للمرأة.

(م ع/ج)

ANHA