أشار المدير التّنفيذي لصندوق النقد الدولي وممثّل المجموعة العربية محمود محي الدين، إلى أنّ "كلّ الأزمات تحتاج لمجموعة متضافرة للحلول، لكن يبقى هناك مجموعة من الحلول المركزية المطلوبة من قبل الدول".

وأوضح خلال مداخلة له عبر قناة "ON" المصريّة، أنّه :عندما تحدثّنا عن أزمة التّعافي الاقتصادي العالمي والأمل مع ظهور لقاحات، تبقى بعض الأزمات في بعض الدول يعتمد حلّها في جانبه الأكبر على الحلول المركزية.

وأضاف "مفتاح حلّ الأزمة في لبنان يعتمد على التوافُق السياسي ووجود حكومة ذات صلاحية، ومساندة برلمانية ودون ذلك لا يمكن أن تكون جهة، مثل صندوق النقد الدولي قادرة على انتشال لبنان من عثرته، فدون وجود حكومة ممثّلة وذات صلاحيات في لبنان لا يستطيع الصندوق حلّ الأزمة، لأنّه يحتاج إلى حكومة يتعامل ويتعاون معها لإبرام اتّفاقات ملزمة".

وتابع: "أشعر بالأسف وأنا اتحدّث عن لبنان كدولة عربية متنوّعة في مهارة أبنائها، حيث إنّه شعب عالي المهارة، وهو ما يتميز به لبنان الذي لا يملك موارد طبيعية مقارنة بدول أخرى، لكن لديه موارد بشرية هائلة، موضّحاً أنّ لبنان يعاني من نسبة فقر، وفقاً لأحدث المؤشرات الدولية، تجاوزت 50 % من السكان.

(ز غ)