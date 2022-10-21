وطالبت قوى الحرية والتغيير، المجلس المركزي في السودان، أنصارها للتظاهر اليوم الجمعة، للمطالبة بدولة مدنية وإعادة الجيش إلى ثكناته العسكرية، مؤكدة عدم مشاركتها بأي اتفاق مع المكون العسكري، كما نفت كل ما يشاع حول التوصل لمسودة اتفاق بينهما وعن قرب التوقيع عليها.

كما جددت التزامها للشعب السوداني بتمسكها بتحقيق مطالبه المشروعة بالانتقال الديمقراطي وتشكيل مؤسسات حكم دستورية، بحسب ما جاء في بيانها.

وكانت لجان المقاومة بالخرطوم قد أعلنت أواخر أيلول/ سبتمبر الماضي، أنها ستنظم عدة "مواكب وفعاليات" خلال تشرين الأول/ أكتوبر بحسب صحيفة "الديمقراطي" السودانية.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم تنسيقيات لجان المقاومة بالخرطوم محمد أنور قوله، إن احتجاجات ستخرج في 21 و25 تشرين الأول/ أكتوبر. وأشار المتحدث إلى أن المواكب سترفع شعارات "تندد بالانقلاب العسكري، وتطالب بإسقاطه، كما تعلن رفضها أيضاً للتسويات السياسية التي تمضي الآن، وتقودها القوى السياسية".

(د ع)