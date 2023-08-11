أشار أعضاء مجلس حزب الاتحاد الديمقراطي وعضوة مجلس المرأة في الحزب إلى فرض دولة الاحتلال التركي للعزلة المشددة على القائد عبد الله أوجلان وعدم سماحها لمحاميه وعائلته بزيارته، وذلك في ظل صمتٍ دولي مستمر.

"سيتم الحفاظ على مشروع القائد آبو"

وأدانت ثريا مصطفى العزلة المفروضة على القائد أوجلان وقالت: "تُعد العزلة المستمرة المفروضة على القائد آبو عبارة عن سياسة قذرة، فلا ترد عنه أي معلومات منذ أكثر من عامين، ومع ذلك تلتزم جميع المنظمات الإنسانية الصمت حيال ذلك".

وأشارت ثريا إلى أن العزلة مخالفة لجميع القوانين الدولية وتابعت حديثها قائلة: "تسعى الدولة التركية إلى إبعاد الشعب عن القائد آبو من خلال العزلة ومن ثم كسر إرادته، لكن الشعب يتصدى لهذه السياسة ويدافع عن مشروع الأمة الديمقراطية الذي قدمها القائد آبو ويحافظ عليها".

"نطالب بحرية القائد آبو"

ولفتت إلهام محمد إلى أن هدف دولة الاحتلال التركي من تشديد العزلة هو كسر إرادة الشعب والقائد أوجلان وقالت: "إن القائد آبو حر وحاضرٌ بيننا بأفكاره وفلسفته، لكنه يُعتقل في ظل عزلة مشددة جسدياً فقط، فهي (الدولة التركية) تسعى إلى ضرب مشروع القائد آبو المتعلق بشعوب الشرق الأوسط من خلال العزلة".

وأشارت إلهام محمد إلى أن دولة الاحتلال التركي لم تكتفِ بفرض العزلة وحظر الالتقاء بالمحامين والعائلة، بل تمادت أكثر وأرسلت للقائد رسائل تهديد، وأوضحت أنها تسعى بهذه الرسائل إلى ترهيب الشعب لإبعاده عن مشروع الأمة الديمقراطية.

وأكدت إلهام على أن الشعب مخلصٌ للقائد أوجلان ومتمسك بأفكاره وفلسفته التي نشأ عليها، كما دعت الشعب الوطني إلى النضال في الساحات من أجل تحقيق الحرية الجسدية للقائد أوجلان.

"فكر القائد آبو فكرٌ أممي"

ومن جانبه، سلط وليد دنغلي الضوء على عدم مشروعية العزلة المفروضة على القائد أوجلان وقال: "لكن الدولة التركية باتخاذها للإجراءات اللا قانونية بحق القائد آبو وحرمانه من أبسط حقوقه، تنتهك القوانين الدولية. إن فكر القائد آبو فكرٌ أممي وليس حكراً على الكرد فقط".

وأشار دنغلي إلى سعي القائد آبو لإرساء مبادئ أخوة الشعوب والتلاحم بينهم وحل أزمات الشرق الأوسط واختتم حديثه قائلاً: "علينا رفع وتيرة نضالنا من أجل تحقيق حرية القائد آبو، نؤكد على أننا سنتمسك بالنضال حتى تحقيق حرية القائد وسنعزز مقاومتنا أكثر".

(ز ش/ر)