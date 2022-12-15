يزداد المشهد السياسي تعقيداً في لبنان على خلفية خلو منصب رئاسة الجمهورية في ظل الخلافات السياسية والهوة العميقة بين القوى الأساسية؛ الأمر الذي ينذر بطول أمد الفراغ الرئاسي في البلاد.

وفشل البرلمان اللبناني، اليوم الخميس، وللمرة العاشرة في انتخاب رئيس جديد للبلاد، وذلك بعد أن فقدت الجلسة النصاب في جولة الاقتراع الثانية.

وحسب تلفزيون الجديد اللبنانية، شارك في الاقتراع في الجولة الأولى 109 نواب توزعت أصواتهم على الشكل التالي: ميشال معوض 38 صوتاً، أوراق بيضاء 37، أوراق ملغاة 19، عصام خليفة 8، زياد بارود 2، صلاح حنين 2، أسماء أخرى 3.

وعلى الرغم من الدعوات المستمرة لرئيس البرلمان لجلسات انتخاب رئيس جديد للجمهورية، إلا أنها تبقى شكلية بعد تعذر الاتفاق على شخصية جامعة، وسط إعلان بري عزوفه عن دعوته لجمع القوى السياسية كافة على طاولة الحوار لتقريب وجهات النظر وتسهيل انتخاب رئيس جديد.

وانتهت ولاية الرئيس اللبناني، ميشال عون 31 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إذ انتُخب رئيساً في 2016 بعد شغور رئاسي، استمر أكثر من عامين؛ بسبب فشل النواب في التوافق على مرشح، وهو الأمر المتوقع حدوثه هذه المرة مع عدم توافق الكتل السياسية حول اسم مرشح للمنصب.

(د ع)