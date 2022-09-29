"نساء، حياة، حرية".. بهذه العبارة هتفت نحو 25 امرأة تظاهرن على الطريق أمام السفارة الإيرانية في العاصمة الأفغانية كابول، مساندة للنساء في روجهلات كردستان وإيران اللواتي ينتفضن منذ أيام بعد مقتل الشابة الكردية جينا أميني، قبل أن تفرقهنّ طلقات نارية في الهواء أطلقها عناصر طالبان كانوا يقفون أمام مبنى السفارة كما حاولوا أيضاً ضرب المتظاهرات بالعصي، وفق ما نقلته شبكة فرانس 24.

وهتفت المتظاهرات بشعارات بينها "إيران تنتفض، الآن جاء دورنا" و "من كابول إلى إيران، قولوا لا للدكتاتورية!".

وكنّ يحملنَ لافتات كتبنَ عليها شعارات، قبل أن ينتزعها عناصر طالبان من أياديهنّ.

وجمعت النساء اللواتي أخفينَ وجوههنّ خلف نظارات شمسية أو كمامات، ما تبقى من اللافتات وحوّلْنَها إلى كرات ورقية ورمينَها على عناصر طالبان الذين كانوا يقفون مقابلهنّ.

وأمر عناصر طالبان الصحفيين بحذف الصور ومقاطع الفيديو التي التقطوها خلال التجمع.

وتُنظم تظاهرات في إيران منذ 16 أيلول/ سبتمبر عقب مقتل الشابة جينا أميني في المستشفى بعد ثلاثة أيام من توقيفها لدى ما تسمى "شرطة الأخلاق" في طهران بزعم عدم التزامها بقواعد اللباس المشددة المفروضة على النساء في إيران.

وأثار مقتل جينا أميني غضباً في إيران وروجهلات، وطالب ناشطون بمحاسبة المسؤولين وتمثيلهم أمام القضاء.

(د ع)