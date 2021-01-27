وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قوات الحكومة جددت قصفها البري على منطقة "خفض التصعيد" بعد منتصف ليل أمس.

وبحسب المرصد، فقد سقطت قذائف صاروخية أطلقتها قوات الحكومة على مناطق في سفوهن والفطيرة ومحيط كنصفرة وبينين وفليفل ضمن ريف إدلب الجنوبي، كما استهدفت بالرشاشات الثقيلة أماكن في سهل الغاب شمال غرب حماة، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية.

بدورها قالت وزارة الدفاع الروسية إن مرتزقة "جبهة النصرة" شنّوا خلال الساعات الـ 24 الماضية 19عملية قصف في منطقة إدلب.

وقال نائب مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء البحري فياتشيسلاف سيتنيك، في بيان، إنه تم رصد 19 هجومًا من أراضي سيطرة مرتزقة "جبهة النصرة"، بينها 13 استهدفت مواقع داخل محافظة إدلب، و2 في حلب، و2 في اللاذقية، و2 في حماة.

(ي ح)