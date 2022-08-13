ونفذت قوات حكومة دمشق قصفاً صاروخياً صباح اليوم السبت، على أماكن في البارة وفليفل وبينين وسفوهن ضمن جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

كما شهد محور المشاريع بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، قصفاً واستهدافات متبادلة بالرشاشات الثقيلة، بين قوات حكومة دمشق ومرتزقة “الفتح المبين”، دون معلومات عن وقوع قتلى حتى الآن.

ويوم أمس، شهد محاور كبانة بجبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي، قصفاً برياً متبادلاً بقذائف الهاون، بين قوات حكومة دمشق من جانب ومرتزقة “الفتح المبين” من جانب آخر، ترافقت مع استهدافات متبادلة بالرشاشات الثقيلة أيضاً.

(ل د)